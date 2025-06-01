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Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям - РИА Новости, 01.06.2025
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям
Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:24:00+03:00
2025-06-01T19:24:00+03:00
2025-06-01T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье. Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям
Axios: Киев предупредил США о планируемых террористических атаках по регионам РФ