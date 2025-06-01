https://ria.ru/20250601/kiev-2020328826.html

Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям

Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям - РИА Новости, 01.06.2025

Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям

Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:24:00+03:00

2025-06-01T19:24:00+03:00

2025-06-01T19:25:00+03:00

в мире

иркутская область

украина

сша

дональд трамп

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020286124_0:434:719:838_1920x0_80_0_0_7399560fc9129c865cf6fcbb6f74bec1.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье. Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.

https://ria.ru/20250601/minoborony-2020317171.html

иркутская область

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иркутская область, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны рф (минобороны рф), киев