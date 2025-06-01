Рейтинг@Mail.ru
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 01.06.2025 (обновлено: 19:25 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/kiev-2020328826.html
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям - РИА Новости, 01.06.2025
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям
Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:24:00+03:00
2025-06-01T19:25:00+03:00
в мире
иркутская область
украина
сша
дональд трамп
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020286124_0:434:719:838_1920x0_80_0_0_7399560fc9129c865cf6fcbb6f74bec1.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье. Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.
https://ria.ru/20250601/minoborony-2020317171.html
иркутская область
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020286124_0:366:719:905_1920x0_80_0_0_03b29560d99b4a2c523e0be5ddfe3daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иркутская область, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны рф (минобороны рф), киев
В мире, Иркутская область, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
Axios: Киев предупреждал США об ударах по Мурманской и Иркутской областям

Axios: Киев предупредил США о планируемых террористических атаках по регионам РФ

© #кобзевнасвязи/TelegramАтака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
«
"Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье.
Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы
Вчера, 18:25
 
В миреИркутская областьУкраинаСШАДональд ТрампМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала