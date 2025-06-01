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Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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19:43 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/iran-2020330890.html
Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области
Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области
Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил соболезнования правительству и народу России в связи с ЧП в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:43:00+03:00
2025-06-01T19:43:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
москва
казем джалали
александр богомаз
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил соболезнования правительству и народу России в связи с ЧП в Брянской области. "Выражаю соболезнования правительству и народу России, а также семьям погибших в результате обрушения моста в Брянской области, что привело к сходу поезда с рельсов и гибели и травмам множества пассажиров, особенно детей и женщин", – написал посол на своей странице в соцсети X. Джалали также выразил надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно скорее. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, россия, брянская область, москва, казем джалали, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Брянская область, Москва, Казем Джалали, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области

Посол Ирана в Москве Джалали выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол Ирана в России Джалали Казем
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол Ирана в России Джалали Казем . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил соболезнования правительству и народу России в связи с ЧП в Брянской области.
"Выражаю соболезнования правительству и народу России, а также семьям погибших в результате обрушения моста в Брянской области, что привело к сходу поезда с рельсов и гибели и травмам множества пассажиров, особенно детей и женщин", – написал посол на своей странице в соцсети X.
Джалали также выразил надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно скорее.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
Вчера, 13:28
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьМоскваКазем ДжалалиАлександр БогомазСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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