https://ria.ru/20250601/iran-2020330890.html

Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области

Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Посол Ирана в Москве выразил соболезнования в связи с ЧП в Брянской области

Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил соболезнования правительству и народу России в связи с ЧП в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:43:00+03:00

2025-06-01T19:43:00+03:00

2025-06-01T19:43:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

москва

казем джалали

александр богомаз

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил соболезнования правительству и народу России в связи с ЧП в Брянской области. "Выражаю соболезнования правительству и народу России, а также семьям погибших в результате обрушения моста в Брянской области, что привело к сходу поезда с рельсов и гибели и травмам множества пассажиров, особенно детей и женщин", – написал посол на своей странице в соцсети X. Джалали также выразил надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно скорее. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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