Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии
Глава Бурятии Цыденов: виновные в подрыве моста в Брянской области поплатятся
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области и заявил, что виновные в подрыве моста поплатятся.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"Дорогие жители Брянской области, от имени всей Бурятии выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге. Ушли из жизни ни в чем не виновные люди… Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сил вам, терпения. В это тяжелое время мы с вами душой и сердцем. Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Уверен, они поплатятся", - написал Цыденов.