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Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии - РИА Новости, 01.06.2025
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09:24 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/glava-2020234472.html
Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии
Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии - РИА Новости, 01.06.2025
Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области и заявил, что... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:24:00+03:00
2025-06-01T09:24:00+03:00
происшествия
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александр богомаз
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области и заявил, что виновные в подрыве моста поплатятся. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Дорогие жители Брянской области, от имени всей Бурятии выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге. Ушли из жизни ни в чем не виновные люди… Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сил вам, терпения. В это тяжелое время мы с вами душой и сердцем. Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Уверен, они поплатятся", - написал Цыденов.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, москва, брянская область, республика бурятия, алексей цыденов, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: виновные в подрыве моста в Брянской области поплатятся

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области и заявил, что виновные в подрыве моста поплатятся.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"Дорогие жители Брянской области, от имени всей Бурятии выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге. Ушли из жизни ни в чем не виновные люди… Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сил вам, терпения. В это тяжелое время мы с вами душой и сердцем. Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Уверен, они поплатятся", - написал Цыденов.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
08:13
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьРеспублика БурятияАлексей ЦыденовАлександр БогомазМосковская железная дорогаРЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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