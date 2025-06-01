https://ria.ru/20250601/glava-2020234472.html

Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии

Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии - РИА Новости, 01.06.2025

Виновные в ЧП в Брянской области поплатятся, заявил глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области и заявил, что... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:24:00+03:00

2025-06-01T09:24:00+03:00

2025-06-01T09:24:00+03:00

происшествия

москва

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республика бурятия

алексей цыденов

александр богомаз

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области и заявил, что виновные в подрыве моста поплатятся. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Дорогие жители Брянской области, от имени всей Бурятии выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге. Ушли из жизни ни в чем не виновные люди… Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сил вам, терпения. В это тяжелое время мы с вами душой и сердцем. Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Уверен, они поплатятся", - написал Цыденов.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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