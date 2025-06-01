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В ГД оценили проект о защите религиозных символов - РИА Новости, 01.06.2025
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Религия
 
16:47 01.06.2025 (обновлено: 16:51 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/gd-2020303776.html
В ГД оценили проект о защите религиозных символов
В ГД оценили проект о защите религиозных символов - РИА Новости, 01.06.2025
В ГД оценили проект о защите религиозных символов
Законопроект о защите религиозных символов не ограничивает свободу вероисповедания или выражения, но направлен на предотвращение случаев, когда из соображений... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:47:00+03:00
2025-06-01T16:51:00+03:00
религия
сергей гаврилов
вячеслав володин
госдума рф
кпрф
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Законопроект о защите религиозных символов не ограничивает свободу вероисповедания или выражения, но направлен на предотвращение случаев, когда из соображений нейтральности совершаются действия, воспринимаемые как умышленное исключение важного элемента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, соавтор проекта Сергей Гаврилов (КПРФ). "Предложенное изменение не ограничивает свободу вероисповедания или выражения, но направлено на предотвращение случаев, когда из соображений нейтральности или коммерческого дизайна происходят действия, воспринимаемые как умышленное исключение важного элемента", - сказал он. Гаврилов напомнил, что новый законопроект предлагает дополнить статью 3 закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" положением, запрещающим использование изображений культовых зданий и религиозных символов в публичном пространстве в искаженном виде, то есть без религиозных символов. Это, как уточнил депутат, касается СМИ, интернет-контента, рекламы, вывесок, товаров и даже символики муниципального и государственного уровня. "На практике такая норма стремится устранить ситуацию, при которой религиозные символы - кресты, полумесяцы, звезда Давида и другие - удаляются с изображений культовых зданий при их использовании в массовой продукции или медиа", - добавил парламентарий. По мнению политика, удаление религиозных символов может восприниматься как попытка стереть значимую часть культурного и духовного контекста, что особенно чувствительно для многоконфессионального общества, в котором религия продолжает играть важную роль как в общественной жизни, так и в индивидуальной идентичности. Такая практика, по его словам, особенно при массовом повторении, может создавать ложное ощущение, что религиозные символы - неуместный или нежелательный элемент общественного пространства. "Законопроект предлагает иную логику: если изображение культового здания используется, то его следует показывать в подлинном, узнаваемом виде, как часть живой исторической и культурной среды. Это не столько запрет, сколько попытка утвердить норму уважительного отношения к традициям, отраженным в архитектуре, визуальных образах и символике", - рассказал Гаврилов. Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена не на ограничение свободы, а на восстановление целостности визуального образа религиозных объектов, и она встраивается в более широкий курс на поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей, зафиксированный в государственных стратегиях и опирающийся на запрос общества. "При этом законопроект сохраняет нейтральный подход: под его действие подпадают все конфессии, чьи символы официально признаны частью российской историко-культурной традиции. Это подчеркивает стремление к уважению и балансу в многообразии, которое составляет основу российской религиозной палитры", - подытожил Гаврилов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД постарается оперативно рассмотреть законопроект о защите религиозных символов основных вероисповеданий. По его словам, инициатива стала закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий. Володин отметил, что норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих. Депутаты Госдумы ранее внесли в палату парламента законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
https://ria.ru/20250522/pravo-2018459387.html
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сергей гаврилов, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, общество
Религия, Сергей Гаврилов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, КПРФ, Общество
В ГД оценили проект о защите религиозных символов

Депутат Гаврилов: проект о защите религиозных символов не ограничивает свободу

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Законопроект о защите религиозных символов не ограничивает свободу вероисповедания или выражения, но направлен на предотвращение случаев, когда из соображений нейтральности совершаются действия, воспринимаемые как умышленное исключение важного элемента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, соавтор проекта Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Предложенное изменение не ограничивает свободу вероисповедания или выражения, но направлено на предотвращение случаев, когда из соображений нейтральности или коммерческого дизайна происходят действия, воспринимаемые как умышленное исключение важного элемента", - сказал он.
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Гаврилов напомнил, что новый законопроект предлагает дополнить статью 3 закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" положением, запрещающим использование изображений культовых зданий и религиозных символов в публичном пространстве в искаженном виде, то есть без религиозных символов. Это, как уточнил депутат, касается СМИ, интернет-контента, рекламы, вывесок, товаров и даже символики муниципального и государственного уровня.
"На практике такая норма стремится устранить ситуацию, при которой религиозные символы - кресты, полумесяцы, звезда Давида и другие - удаляются с изображений культовых зданий при их использовании в массовой продукции или медиа", - добавил парламентарий.
По мнению политика, удаление религиозных символов может восприниматься как попытка стереть значимую часть культурного и духовного контекста, что особенно чувствительно для многоконфессионального общества, в котором религия продолжает играть важную роль как в общественной жизни, так и в индивидуальной идентичности. Такая практика, по его словам, особенно при массовом повторении, может создавать ложное ощущение, что религиозные символы - неуместный или нежелательный элемент общественного пространства.
"Законопроект предлагает иную логику: если изображение культового здания используется, то его следует показывать в подлинном, узнаваемом виде, как часть живой исторической и культурной среды. Это не столько запрет, сколько попытка утвердить норму уважительного отношения к традициям, отраженным в архитектуре, визуальных образах и символике", - рассказал Гаврилов.
Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена не на ограничение свободы, а на восстановление целостности визуального образа религиозных объектов, и она встраивается в более широкий курс на поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей, зафиксированный в государственных стратегиях и опирающийся на запрос общества.
"При этом законопроект сохраняет нейтральный подход: под его действие подпадают все конфессии, чьи символы официально признаны частью российской историко-культурной традиции. Это подчеркивает стремление к уважению и балансу в многообразии, которое составляет основу российской религиозной палитры", - подытожил Гаврилов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД постарается оперативно рассмотреть законопроект о защите религиозных символов основных вероисповеданий. По его словам, инициатива стала закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий. Володин отметил, что норма обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.
Депутаты Госдумы ранее внесли в палату парламента законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
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