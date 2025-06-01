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Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2025
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10:12 01.06.2025 (обновлено: 10:22 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/garri-2020242312.html
Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ
Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2025
Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ
Британский принц Гарри хочет сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор, которую носят члены королевской семьи, на Спенсер, по фамилии своей матери принцессы Дианы,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:12:00+03:00
2025-06-01T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британский принц Гарри хочет сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор, которую носят члены королевской семьи, на Спенсер, по фамилии своей матери принцессы Дианы, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники. По информации издания, Гарри обсудил возможность поменять фамилию с Чарльзом Спенсером - братом принцессы Дианы - во время поездки в Великобританию. "Герцог Сассекский (принц Гарри - ред.) активно интересовался способами взять фамилию матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носят его дети - принц Арчи и принцесса Лилибет", - говорится в публикации. Тем не менее, по словам друга принца Гарри, которые приводит Daily Mail, Спенсер посоветовал ему воздержаться от подобного шага. Газета отмечает, что смена принцем фамилии уязвит его отца Карла III, а обсуждение такого чувствительного вопроса с дядей демонстрирует "резкий разрыв" с королевской семьей. В начале мая принц Гарри в интервью британскому ТВ заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей, но не может привезти свою супругу и детей в Великобританию после того, как апелляционный суд отверг претензии принца по поводу снижения его уровня полицейской охраны во время нахождении в королевстве. Он также заявил, что его отец, король Карл III, не разговаривает с ним, и что Гарри не видит смысла в продолжении ссоры, так как не знает, "сколько отцу осталось жить". В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.
https://ria.ru/20250420/marklyj-2012343675.html
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в мире, великобритания, карл iii, меган маркл, принц гарри
В мире, Великобритания, Карл III, Меган Маркл, Принц Гарри
Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ

Daily Mail: принц Гарри хочет сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор на Спенсер

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британский принц Гарри хочет сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор, которую носят члены королевской семьи, на Спенсер, по фамилии своей матери принцессы Дианы, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По информации издания, Гарри обсудил возможность поменять фамилию с Чарльзом Спенсером - братом принцессы Дианы - во время поездки в Великобританию.
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"Герцог Сассекский (принц Гарри - ред.) активно интересовался способами взять фамилию матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носят его дети - принц Арчи и принцесса Лилибет", - говорится в публикации.
Тем не менее, по словам друга принца Гарри, которые приводит Daily Mail, Спенсер посоветовал ему воздержаться от подобного шага. Газета отмечает, что смена принцем фамилии уязвит его отца Карла III, а обсуждение такого чувствительного вопроса с дядей демонстрирует "резкий разрыв" с королевской семьей.
В начале мая принц Гарри в интервью британскому ТВ заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей, но не может привезти свою супругу и детей в Великобританию после того, как апелляционный суд отверг претензии принца по поводу снижения его уровня полицейской охраны во время нахождении в королевстве. Он также заявил, что его отец, король Карл III, не разговаривает с ним, и что Гарри не видит смысла в продолжении ссоры, так как не знает, "сколько отцу осталось жить".
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.
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