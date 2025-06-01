Принц Гарри хочет взять фамилию своей матери, пишут СМИ
Daily Mail: принц Гарри хочет сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор на Спенсер
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британский принц Гарри хочет сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор, которую носят члены королевской семьи, на Спенсер, по фамилии своей матери принцессы Дианы, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По информации издания, Гарри обсудил возможность поменять фамилию с Чарльзом Спенсером - братом принцессы Дианы - во время поездки в Великобританию.
"Герцог Сассекский (принц Гарри - ред.) активно интересовался способами взять фамилию матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую носят его дети - принц Арчи и принцесса Лилибет", - говорится в публикации.
Тем не менее, по словам друга принца Гарри, которые приводит Daily Mail, Спенсер посоветовал ему воздержаться от подобного шага. Газета отмечает, что смена принцем фамилии уязвит его отца Карла III, а обсуждение такого чувствительного вопроса с дядей демонстрирует "резкий разрыв" с королевской семьей.
В начале мая принц Гарри в интервью британскому ТВ заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей, но не может привезти свою супругу и детей в Великобританию после того, как апелляционный суд отверг претензии принца по поводу снижения его уровня полицейской охраны во время нахождении в королевстве. Он также заявил, что его отец, король Карл III, не разговаривает с ним, и что Гарри не видит смысла в продолжении ссоры, так как не знает, "сколько отцу осталось жить".
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.