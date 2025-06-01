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В Днепропетровской области объявили о второй волне принудительной эвакуации - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 01.06.2025 (обновлено: 17:07 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020307324.html
В Днепропетровской области объявили о второй волне принудительной эвакуации
В Днепропетровской области объявили о второй волне принудительной эвакуации - РИА Новости, 01.06.2025
В Днепропетровской области объявили о второй волне принудительной эвакуации
Власти Днепропетровской области Украины расширили зону обязательной эвакуации, об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T17:06:00+03:00
2025-06-01T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
сумская область
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины расширили зону обязательной эвакуации, об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в Telegram-канале."Из-за ситуации с безопасностью в регионе вводим вторую волну принудительной эвакуации", — написал он.Эта мера, по его словам, будет действовать два месяца и коснется 14 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области: пяти населенных пунктов Межевской общины, семи — Великомихайловской и двух — Маломихайловской.Ранее на этой неделе Украина расширила зону принудительной эвакуации в Сумской области.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020292370.html
https://ria.ru/20250601/reuters-2020302998.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Сумская область
В Днепропетровской области объявили о второй волне принудительной эвакуации

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 14 населенных пунктов

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в Днепропетровской области
Женщина идет по улице в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины расширили зону обязательной эвакуации, об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в Telegram-канале.
"Из-за ситуации с безопасностью в регионе вводим вторую волну принудительной эвакуации", — написал он.
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Эта мера, по его словам, будет действовать два месяца и коснется 14 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области: пяти населенных пунктов Межевской общины, семи — Великомихайловской и двух — Маломихайловской.
Ранее на этой неделе Украина расширила зону принудительной эвакуации в Сумской области.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаСумская область
 
 
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