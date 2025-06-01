Рейтинг@Mail.ru
Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 01.06.2025 (обновлено: 11:48 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html
Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области
Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области
Консультации делегации РФ с украинской стороной в Стамбуле сложно вести после инцидента с подрывом моста в Брянской области, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:44:00+03:00
2025-06-01T11:48:00+03:00
россия
брянская область
стамбул
александр богомаз
светлана петренко
министерство обороны сша
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020233009_0:64:1133:701_1920x0_80_0_0_5fdda87c298a280da8f3c056387bd0dc.jpg
ДЖАКАРТА, 1 июн – РИА Новости. Консультации делегации РФ с украинской стороной в Стамбуле сложно вести после инцидента с подрывом моста в Брянской области, заявил РИА Новости бывший американский политик, пожелавших сохранить анонимность. "Стамбул так же неактуален, как и Минск", - прокомментировал собеседник агентства вопрос о том, как подрыв моста в Брянской области изменит положение дел вокруг консультаций в Стамбуле. Очередной тур переговоров должен состояться завтра. "Честно говоря, я не понимаю, почему Россия до сих пор не (заняла - ред.) Киев. США было позволено без какой-либо реакции незаконно сменить режим на Украине, а затем построить там более 40 биолабораторий, контролируемых Пентагоном", - отметил собеседник агентства. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html
https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html
россия
брянская область
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020233009_57:0:1077:765_1920x0_80_0_0_c01753bc6f03692cd94f348425b28c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, стамбул, александр богомаз, светлана петренко, министерство обороны сша, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Брянская область, Стамбул, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Министерство обороны США, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области

Американский экс-политик: ЧП под Брянском осложнит переговоры в Стамбуле

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 1 июн – РИА Новости. Консультации делегации РФ с украинской стороной в Стамбуле сложно вести после инцидента с подрывом моста в Брянской области, заявил РИА Новости бывший американский политик, пожелавших сохранить анонимность.
"Стамбул так же неактуален, как и Минск", - прокомментировал собеседник агентства вопрос о том, как подрыв моста в Брянской области изменит положение дел вокруг консультаций в Стамбуле. Очередной тур переговоров должен состояться завтра.
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
11:39
"Честно говоря, я не понимаю, почему Россия до сих пор не (заняла - ред.) Киев. США было позволено без какой-либо реакции незаконно сменить режим на Украине, а затем построить там более 40 биолабораторий, контролируемых Пентагоном", - отметил собеседник агентства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях
11:33
 
РоссияБрянская областьСтамбулАлександр БогомазСветлана ПетренкоМинистерство обороны СШАМосковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала