https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html

Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области

Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Бывший американский политик прокомментировал ЧП в Брянской области

Консультации делегации РФ с украинской стороной в Стамбуле сложно вести после инцидента с подрывом моста в Брянской области, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:44:00+03:00

2025-06-01T11:44:00+03:00

2025-06-01T11:48:00+03:00

россия

брянская область

стамбул

александр богомаз

светлана петренко

министерство обороны сша

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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ДЖАКАРТА, 1 июн – РИА Новости. Консультации делегации РФ с украинской стороной в Стамбуле сложно вести после инцидента с подрывом моста в Брянской области, заявил РИА Новости бывший американский политик, пожелавших сохранить анонимность. "Стамбул так же неактуален, как и Минск", - прокомментировал собеседник агентства вопрос о том, как подрыв моста в Брянской области изменит положение дел вокруг консультаций в Стамбуле. Очередной тур переговоров должен состояться завтра. "Честно говоря, я не понимаю, почему Россия до сих пор не (заняла - ред.) Киев. США было позволено без какой-либо реакции незаконно сменить режим на Украине, а затем построить там более 40 биолабораторий, контролируемых Пентагоном", - отметил собеседник агентства. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html

https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html

россия

брянская область

стамбул

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, брянская область, стамбул, александр богомаз, светлана петренко, министерство обороны сша, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области