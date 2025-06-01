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Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов - РИА Новости, 01.06.2025
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23:25 01.06.2025 (обновлено: 23:27 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/dvizhenie-2020353475.html
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов - РИА Новости, 01.06.2025
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов
Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:25:00+03:00
2025-06-01T23:27:00+03:00
происшествия
брянская область
курская область
выгоничский район
александр богомаз
александр хинштейн
светлана петренко
ржд
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД. "Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода", - сообщили в холдинге. В РЖД добавили, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние. "Для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам Московской железной дороги потребовалось менее суток", - заключили в РЖД. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу. По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html
https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html
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происшествия, брянская область, курская область, выгоничский район, александр богомаз, александр хинштейн, светлана петренко, ржд, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Курская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Александр Хинштейн, Светлана Петренко, РЖД, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов

РЖД: участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД.
«
"Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода", - сообщили в холдинге.
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В РЖД добавили, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние.
«
"Для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам Московской железной дороги потребовалось менее суток", - заключили в РЖД.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.
По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияБрянская областьКурская областьВыгоничский районАлександр БогомазАлександр ХинштейнСветлана ПетренкоРЖДМосковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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