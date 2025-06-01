https://ria.ru/20250601/dvizhenie-2020353475.html

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов - РИА Новости, 01.06.2025

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыли для движения поездов

Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:25:00+03:00

2025-06-01T23:25:00+03:00

2025-06-01T23:27:00+03:00

происшествия

брянская область

курская область

выгоничский район

александр богомаз

александр хинштейн

светлана петренко

ржд

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД. "Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода", - сообщили в холдинге. В РЖД добавили, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние. "Для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам Московской железной дороги потребовалось менее суток", - заключили в РЖД. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу. По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html

https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html

брянская область

курская область

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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