https://ria.ru/20250601/dvizhenie-2020287234.html

Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток

Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток - РИА Новости, 01.06.2025

Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток

Автомобильное и железнодорожное движение в курском Железногорском районе, где ночью произошел сход грузового поезда, планируется восстановить в течение четырех... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:00:00+03:00

2025-06-01T15:00:00+03:00

2025-06-01T15:17:00+03:00

происшествия

железногорск

курская область

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

александр хинштейн

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Автомобильное и железнодорожное движение в курском Железногорском районе, где ночью произошел сход грузового поезда, планируется восстановить в течение четырех суток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Возвращаюсь с места происшествия в Железногорском районе, где сегодня ночью сошел с рельс грузовой поезд. Еще с ночи развернута работа по ликвидации последствий, создан региональный штаб ЧС. Силы МЧС, МВД, Росгвардии, транспортной прокуратуры и Следственного комитета РФ, сотрудники РЖД, дорожных служб находятся на месте. Сил и средств достаточно", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он отметил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар загоревшегося локомотива."Сейчас поврежденный тепловоз оттащили в сторону, один из опрокинувшихся вагонов поставили на рельсы - в ближайшее время его оттянет поезд для аварийно-восстановительных работ. В течение четырех суток железнодорожное и автомобильное движение планируется быть восстановлено: по крайней мере, и дорожники, и железнодорожники обозначают такие сроки, на что я очень рассчитываю. Для автотранспорта временно организован объезд", - добавил он.Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

железногорск

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место крушения грузового поезда в Курской области Кадры корреспондента РИА Новости с места крушения грузового поезда в Курской области. На месте работают экстренные службы. 2025-06-01T15:00 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, железногорск , курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области, александр хинштейн, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ржд