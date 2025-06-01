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Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток
Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток - РИА Новости, 01.06.2025
Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток
Автомобильное и железнодорожное движение в курском Железногорском районе, где ночью произошел сход грузового поезда, планируется восстановить в течение четырех... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:00:00+03:00
2025-06-01T15:00:00+03:00
2025-06-01T15:17:00+03:00
происшествия
железногорск
курская область
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
александр хинштейн
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Автомобильное и железнодорожное движение в курском Железногорском районе, где ночью произошел сход грузового поезда, планируется восстановить в течение четырех суток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Возвращаюсь с места происшествия в Железногорском районе, где сегодня ночью сошел с рельс грузовой поезд. Еще с ночи развернута работа по ликвидации последствий, создан региональный штаб ЧС. Силы МЧС, МВД, Росгвардии, транспортной прокуратуры и Следственного комитета РФ, сотрудники РЖД, дорожных служб находятся на месте. Сил и средств достаточно", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он отметил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар загоревшегося локомотива."Сейчас поврежденный тепловоз оттащили в сторону, один из опрокинувшихся вагонов поставили на рельсы - в ближайшее время его оттянет поезд для аварийно-восстановительных работ. В течение четырех суток железнодорожное и автомобильное движение планируется быть восстановлено: по крайней мере, и дорожники, и железнодорожники обозначают такие сроки, на что я очень рассчитываю. Для автотранспорта временно организован объезд", - добавил он.Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/passazhiry-2020269392.html
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
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Место крушения грузового поезда в Курской области
Кадры корреспондента РИА Новости с места крушения грузового поезда в Курской области.
На месте работают экстренные службы.
2025-06-01T15:00
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PT0M07S
РИА Новости
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происшествия, железногорск , курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области, александр хинштейн, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ржд
Происшествия, Железногорск , Курская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Александр Хинштейн, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), РЖД
Движение после ЧП в Железногорске восстановят в течение четырех суток
Хинштейн: движение машин и поездов в Железногорске восстановят в течение 4 суток