https://ria.ru/20250601/doroga-2020225446.html

Белорусская железная дорога изменила маршруты из-за ЧП в Брянской области

Белорусская железная дорога изменила маршруты из-за ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Белорусская железная дорога изменила маршруты из-за ЧП в Брянской области

Белорусская железная дорога сообщила об изменении ряда маршрутов в связи с обрушением моста в Брянской области. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:26:00+03:00

2025-06-01T08:26:00+03:00

2025-06-01T08:59:00+03:00

минск

брянская область

анапа

белорусская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Белорусская железная дорога сообщила об изменении ряда маршрутов в связи с обрушением моста в Брянской области. "В связи с обрушением автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области 31 мая 2025 года поезд №489 Анапа-Минск отправлением из Анапы 30 мая 2025 года в 21.32 и прибытием в Минск 1 июня 2025 года в 17.17 следует изменённым маршрутом от станции Брянск через станции Рославль-Починок-Смоленск-Орша-Минск-Пассажирский. Ориентировочное время прибытия на станцию Минск-Пассажирский - 16 часов 30 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги. По ее сообщению, пассажиры, следующие данным поездом до станций Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель, будут отправлены из Минска в 17.04 графиковым поездом №684 Минск-Гомель и прибудут на указанные станции в 18.30, 19.16, 20.16 и 21.37 соответственно. "Поезд №490 Минск-Анапа отправлением из Минска 1 июня 2025 года в 11.21 и прибытием в Анапу 3 июня 2025 года в 10.37 также будет следовать измененным маршрутом и расписанием от станции Гомель до Брянска через станции Жлобин, Могилев, Орша, Смоленск, далее - своим маршрутом", - сообщила железная дорога. Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги. "Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании поездок", - говорится в сообщении.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/poezd-2020208300.html

https://ria.ru/20250601/pogibshie-2020210704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

минск, брянская область, анапа, белорусская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия