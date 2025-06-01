https://ria.ru/20250601/devushka-2020273983.html

Девушка на Киевском вокзале сказала, что ждет бабушку из Брянской области

Девушка на Киевском вокзале сказала, что ждет бабушку из Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Девушка на Киевском вокзале сказала, что ждет бабушку из Брянской области

Девушка на Киевском вокзале в Москве рассказала РИА Новости, что ждала бабушку, прибывавшую на резервном составе №902 с пассажирами поезда, на который обрушился РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:15:00+03:00

2025-06-01T12:15:00+03:00

2025-06-01T13:22:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Девушка на Киевском вокзале в Москве рассказала РИА Новости, что ждала бабушку, прибывавшую на резервном составе №902 с пассажирами поезда, на который обрушился мост в Брянской области, с ней все в порядке. "Я встречаю свою бабушку. Она нам долго не отвечала. Мы начали искать информацию о погибших, пострадавших... Вскоре я до нее дозвонилась. Слава богу, с моей бабушкой все хорошо", - рассказала девушка. По ее словам, бабушка рассказала, что в момент ЧП было очень сильное столкновение. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html

брянская область

выгоничский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девушка на Киевском вокзале, ждавшая бабушку на резервном составе №902 Девушка на Киевском вокзале в Москве рассказала РИА Новости, что ждала бабушку, прибывавшую на резервном составе №902 с пассажирами поезда, на который обрушился мост в Брянской области, с ней все в порядке 2025-06-01T12:15 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области