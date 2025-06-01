https://ria.ru/20250601/deti-2020334830.html

Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей

Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей - РИА Новости, 01.06.2025

Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей

Клиника доктора Рошаля в Москве, где уже оказывают помощь двум пострадавшим в Брянской области детям, готова принять всех пострадавших в этом ЧП детей, если... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:14:00+03:00

2025-06-01T20:14:00+03:00

2025-06-01T20:14:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клиника доктора Рошаля в Москве, где уже оказывают помощь двум пострадавшим в Брянской области детям, готова принять всех пострадавших в этом ЧП детей, если возникнет такая необходимость, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Главный врач клиники Семен Мещеряков. Ранее Мещеряков сообщал, что пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что, по предварительным данным, среди пострадавших в аварии трое детей. "У нас такой информации нет. Мы готовы принять в любом количестве. Но пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидают ли поступление других пострадавших детей из Брянской области. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/rebenok-2020308542.html

https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html

брянская область

москва

выгоничский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области