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Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей - РИА Новости, 01.06.2025
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20:14 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/deti-2020334830.html
Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей
Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей - РИА Новости, 01.06.2025
Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей
Клиника доктора Рошаля в Москве, где уже оказывают помощь двум пострадавшим в Брянской области детям, готова принять всех пострадавших в этом ЧП детей, если... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:14:00+03:00
2025-06-01T20:14:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клиника доктора Рошаля в Москве, где уже оказывают помощь двум пострадавшим в Брянской области детям, готова принять всех пострадавших в этом ЧП детей, если возникнет такая необходимость, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Главный врач клиники Семен Мещеряков. Ранее Мещеряков сообщал, что пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что, по предварительным данным, среди пострадавших в аварии трое детей. "У нас такой информации нет. Мы готовы принять в любом количестве. Но пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидают ли поступление других пострадавших детей из Брянской области. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/rebenok-2020308542.html
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брянская область
москва
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происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей

Клиника Рошаля при необходимости примет всех пострадавших под Брянском детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский вертолет у здания Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске
Медицинский вертолет у здания Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский вертолет у здания Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клиника доктора Рошаля в Москве, где уже оказывают помощь двум пострадавшим в Брянской области детям, готова принять всех пострадавших в этом ЧП детей, если возникнет такая необходимость, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Главный врач клиники Семен Мещеряков.
Ранее Мещеряков сообщал, что пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что, по предварительным данным, среди пострадавших в аварии трое детей.
Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском ребенка
Вчера, 17:21
«
"У нас такой информации нет. Мы готовы принять в любом количестве. Но пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидают ли поступление других пострадавших детей из Брянской области.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
Вчера, 13:51
 
ПроисшествияБрянская областьМоскваВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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