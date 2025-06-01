Клиника Рошаля готова принять всех пострадавших в ЧП под Брянском детей
Клиника Рошаля при необходимости примет всех пострадавших под Брянском детей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский вертолет у здания Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске
Медицинский вертолет у здания Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клиника доктора Рошаля в Москве, где уже оказывают помощь двум пострадавшим в Брянской области детям, готова принять всех пострадавших в этом ЧП детей, если возникнет такая необходимость, сообщил журналистам заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Главный врач клиники Семен Мещеряков.
Ранее Мещеряков сообщал, что пострадавший в ЧП в Брянской области младенец находится в реанимации клиники Рошаля в Москве в тяжелом состоянии, его брат - в среднетяжелом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что, по предварительным данным, среди пострадавших в аварии трое детей.
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"У нас такой информации нет. Мы готовы принять в любом количестве. Но пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидают ли поступление других пострадавших детей из Брянской области.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.