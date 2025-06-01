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Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2025
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19:49 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/chp-2020331687.html
Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР
Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2025
Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР
Память жертв чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области почтили в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости заместитель РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:49:00+03:00
2025-06-01T19:49:00+03:00
брянская область
ясиноватая
донецкая народная республика
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
молодая гвардия единой россии
ржд
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 июн - РИА Новости. Память жертв чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области почтили в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян. "Сегодня активная молодежь Донбасса, небезразличные жители города организовали вот такой стихийный мемориал. Возлагают цветы в память о погибших и раненных сегодня мирных жителях Курской и Брянской областей... И, конечно же, наша молодежь соболезнует. И мы, как никто другой, знаем эту боль", - рассказал РИА Новости Минасян. По словам организаторов, в мероприятии приняла участие активная молодежь со всей республики. Был возведен стихийный мемориал с детскими игрушками и траурным возложением цветов к Музею-паровозу в Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html
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брянская область
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брянская область, ясиноватая, донецкая народная республика, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, молодая гвардия единой россии, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Молодая гвардия Единой России, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР

Память жертв ЧП с поездом в Брянской области почтили в Ясиноватой, ДНР

© РИА НовостиРабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения
Рабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Рабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 июн - РИА Новости. Память жертв чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области почтили в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян.
"Сегодня активная молодежь Донбасса, небезразличные жители города организовали вот такой стихийный мемориал. Возлагают цветы в память о погибших и раненных сегодня мирных жителях Курской и Брянской областей... И, конечно же, наша молодежь соболезнует. И мы, как никто другой, знаем эту боль", - рассказал РИА Новости Минасян.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
Вчера, 13:28
По словам организаторов, в мероприятии приняла участие активная молодежь со всей республики. Был возведен стихийный мемориал с детскими игрушками и траурным возложением цветов к Музею-паровозу в Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост
Вчера, 18:03
 
Брянская областьЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинМолодая гвардия Единой РоссииРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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