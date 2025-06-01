Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР
Память жертв ЧП с поездом в Брянской области почтили в Ясиноватой, ДНР
© РИА НовостиРабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения
© РИА Новости
Рабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения
Читать ria.ru в
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 июн - РИА Новости. Память жертв чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области почтили в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян.
"Сегодня активная молодежь Донбасса, небезразличные жители города организовали вот такой стихийный мемориал. Возлагают цветы в память о погибших и раненных сегодня мирных жителях Курской и Брянской областей... И, конечно же, наша молодежь соболезнует. И мы, как никто другой, знаем эту боль", - рассказал РИА Новости Минасян.
По словам организаторов, в мероприятии приняла участие активная молодежь со всей республики. Был возведен стихийный мемориал с детскими игрушками и траурным возложением цветов к Музею-паровозу в Ясиноватой.
Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>