https://ria.ru/20250601/chp-2020331687.html

Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР

Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2025

Память жертв ЧП с поездом под Брянском почтили в ДНР

Память жертв чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области почтили в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости заместитель РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:49:00+03:00

2025-06-01T19:49:00+03:00

2025-06-01T19:49:00+03:00

брянская область

ясиноватая

донецкая народная республика

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

молодая гвардия единой россии

ржд

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 июн - РИА Новости. Память жертв чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области почтили в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян. "Сегодня активная молодежь Донбасса, небезразличные жители города организовали вот такой стихийный мемориал. Возлагают цветы в память о погибших и раненных сегодня мирных жителях Курской и Брянской областей... И, конечно же, наша молодежь соболезнует. И мы, как никто другой, знаем эту боль", - рассказал РИА Новости Минасян. По словам организаторов, в мероприятии приняла участие активная молодежь со всей республики. Был возведен стихийный мемориал с детскими игрушками и траурным возложением цветов к Музею-паровозу в Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html

https://ria.ru/20250601/most-2020313473.html

брянская область

ясиноватая

донецкая народная республика

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