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На Земле происходит очень сильная магнитная буря
На Земле происходит очень сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.06.2025
На Земле происходит очень сильная магнитная буря
Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, пока достигла предпоследнего уровня мощности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:04:00+03:00
2025-06-01T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, пока достигла предпоследнего уровня мощности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. Ранее он сообщил, что облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки в субботу, или его часть, дошло до Земли, и на планете не исключены магнитные бури максимального уровня. "Характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов. На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале)", - сказал Богачев. По его словам, если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то выход бури на высший пятый уровень является почти неизбежным в воскресенье.
https://ria.ru/20250601/zemlja-2020248760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле происходит очень сильная магнитная буря
Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности