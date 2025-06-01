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На Земле происходит очень сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.06.2025
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12:04 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/burja-2020258227.html
На Земле происходит очень сильная магнитная буря
На Земле происходит очень сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.06.2025
На Земле происходит очень сильная магнитная буря
Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, пока достигла предпоследнего уровня мощности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:04:00+03:00
2025-06-01T12:04:00+03:00
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, пока достигла предпоследнего уровня мощности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. Ранее он сообщил, что облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки в субботу, или его часть, дошло до Земли, и на планете не исключены магнитные бури максимального уровня. "Характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов. На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале)", - сказал Богачев. По его словам, если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то выход бури на высший пятый уровень является почти неизбежным в воскресенье.
https://ria.ru/20250601/zemlja-2020248760.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле происходит очень сильная магнитная буря

Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности

© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryСолнечная вспышка
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Солнечная вспышка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, пока достигла предпоследнего уровня мощности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Ранее он сообщил, что облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки в субботу, или его часть, дошло до Земли, и на планете не исключены магнитные бури максимального уровня.
«
"Характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов. На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале)", - сказал Богачев.
По его словам, если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то выход бури на высший пятый уровень является почти неизбежным в воскресенье.
Крупнейший выброс массы в году произошел на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли
10:55
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
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