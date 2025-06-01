https://ria.ru/20250601/bryansk-2020353271.html

Пассажиры поезда Климов-Москва рассказали, как помогали друг другу

Пассажиры поезда Климов-Москва рассказали, как помогали друг другу - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиры поезда Климов-Москва рассказали, как помогали друг другу

Пассажиры поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали журналистам, как люди помогали друг другу выбираться из поезда, а врачи... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:30:00+03:00

2025-06-01T13:30:00+03:00

2025-06-01T23:22:00+03:00

происшествия

выгоничский район

брянская область

москва

даниил трифонов

александр богомаз

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали журналистам, как люди помогали друг другу выбираться из поезда, а врачи оказывали медпомощь. "Я не понимал, оно, знаете, как-то непонятно было. Как будто резкий тормоз это был, не было понятно, что это, как будто что-то врезалось. Мы резко затормозили, вышли и ничего не поняли", - сказал журналистам один из пассажиров. Собеседниц РИА Новости рассказала, что после обрушения моста пассажиры восьмого вагона, в котором была она сама, какое-то время находились внутри. Позже им открыли двери и помогли спуститься. При этом пассажиры помогали друг другу. Затем людей отвели на автозаправку, которая находилась недалеко от происшествия, и оттуда стали на автобусах отвозить в местную школу. Там с пассажиров собрали данные и перевезли на вокзал. "Мы там побыли час-полтора, пока не начали вывозить людей. Начали активно проезжать. Сначала одна машина… и одна за одной вывозили людей", - поделился Даниил Трифонов. Другая пассажирка рассказала корреспонденту РИА Новости, что в результате резкой остановки поезда ее подруга сломала руку. Они вместе возвращались из санатория. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

https://ria.ru/20250601/vagon-2020219864.html

выгоничский район

брянская область

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происшествия, выгоничский район, брянская область, москва, даниил трифонов, александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области