Пассажиры поезда Климов-Москва рассказали, как помогали друг другу
Пассажиры поезда, на который упал мост в Брянской области, рассказали детали
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиры поезда Климов-Москва, на который рухнул мост в Брянской области, рассказали журналистам, как люди помогали друг другу выбираться из поезда, а врачи оказывали медпомощь.
"Я не понимал, оно, знаете, как-то непонятно было. Как будто резкий тормоз это был, не было понятно, что это, как будто что-то врезалось. Мы резко затормозили, вышли и ничего не поняли", - сказал журналистам один из пассажиров.
Собеседниц РИА Новости рассказала, что после обрушения моста пассажиры восьмого вагона, в котором была она сама, какое-то время находились внутри. Позже им открыли двери и помогли спуститься. При этом пассажиры помогали друг другу.
Затем людей отвели на автозаправку, которая находилась недалеко от происшествия, и оттуда стали на автобусах отвозить в местную школу. Там с пассажиров собрали данные и перевезли на вокзал.
"Мы там побыли час-полтора, пока не начали вывозить людей. Начали активно проезжать. Сначала одна машина… и одна за одной вывозили людей", - поделился Даниил Трифонов.
Другая пассажирка рассказала корреспонденту РИА Новости, что в результате резкой остановки поезда ее подруга сломала руку. Они вместе возвращались из санатория.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>