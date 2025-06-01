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Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится

Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится - РИА Новости, 01.06.2025

Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится

Движение поездов после происшествия в Брянской области в ближайшее время возобновится, железнодорожные пути расчищены от мусора и остатков металлических... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:59:00+03:00

2025-06-01T22:59:00+03:00

2025-06-01T22:59:00+03:00

происшествия

жкх

брянская область

россия

выгоничский район

светлана петренко

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение поездов после происшествия в Брянской области в ближайшее время возобновится, железнодорожные пути расчищены от мусора и остатков металлических конструкций, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "В Брянской области аварийно-спасательные подразделения расчистили железнодорожные пути от мусора и остатков металлических конструкций. В ближайшее время движение поездов по данному направлению будет возобновлено. На сегодня ремонтно-восстановительные работы закончены", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на понедельник запланировано продолжение работ по расчистке прилегающей территории. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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происшествия, жкх, брянская область, россия, выгоничский район, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области