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Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится
Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится - РИА Новости, 01.06.2025
Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится
Движение поездов после происшествия в Брянской области в ближайшее время возобновится, железнодорожные пути расчищены от мусора и остатков металлических... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:59:00+03:00
2025-06-01T22:59:00+03:00
2025-06-01T22:59:00+03:00
происшествия
жкх
брянская область
россия
выгоничский район
светлана петренко
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение поездов после происшествия в Брянской области в ближайшее время возобновится, железнодорожные пути расчищены от мусора и остатков металлических конструкций, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "В Брянской области аварийно-спасательные подразделения расчистили железнодорожные пути от мусора и остатков металлических конструкций. В ближайшее время движение поездов по данному направлению будет возобновлено. На сегодня ремонтно-восстановительные работы закончены", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на понедельник запланировано продолжение работ по расчистке прилегающей территории. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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происшествия, жкх, брянская область, россия, выгоничский район, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, ЖКХ, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Движение поездов после ЧП в Брянской области скоро возобновится
МЧС: движение поездов после ЧП в Брянской области возобновится в ближайшее время