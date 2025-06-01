Рейтинг@Mail.ru
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 01.06.2025 (обновлено: 22:26 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020348380.html
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили - РИА Новости, 01.06.2025
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили
Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:13:00+03:00
2025-06-01T22:26:00+03:00
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
александр богомаз
светлана петренко
выгоничский район
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332475_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_86e591715a30a944b244c6912afa02c8.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз."Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/nii-2020337401.html
брянская область
выгоничский район
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332475_161:0:1109:711_1920x0_80_0_0_9ab9126ea08a00e1d23c88687b5dd225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, александр богомаз, светлана петренко, выгоничский район, москва, происшествия
Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Выгоничский район, Москва, Происшествия
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили

Губернатор Богомаз: железнодорожные пути в Брянской области расчистили

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского
Вчера, 20:33
 
Брянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАлександр БогомазСветлана ПетренкоВыгоничский районМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала