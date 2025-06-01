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Железнодорожные пути в Брянской области расчистили

Железнодорожные пути в Брянской области расчистили - РИА Новости, 01.06.2025

Железнодорожные пути в Брянской области расчистили

Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:13:00+03:00

2025-06-01T22:13:00+03:00

2025-06-01T22:26:00+03:00

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

александр богомаз

светлана петренко

выгоничский район

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз."Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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брянская область

выгоничский район

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брянская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, александр богомаз, светлана петренко, выгоничский район, москва, происшествия