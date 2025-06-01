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Железнодорожные пути в Брянской области расчистили
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили - РИА Новости, 01.06.2025
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили
Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:13:00+03:00
2025-06-01T22:13:00+03:00
2025-06-01T22:26:00+03:00
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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светлана петренко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз."Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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брянская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, александр богомаз, светлана петренко, выгоничский район, москва, происшествия
Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Выгоничский район, Москва, Происшествия
Железнодорожные пути в Брянской области расчистили
Губернатор Богомаз: железнодорожные пути в Брянской области расчистили