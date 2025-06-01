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Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском

Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском

1 июн - РИА Новости. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирки. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:07:00+03:00

2025-06-01T15:07:00+03:00

2025-06-01T15:07:00+03:00

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирки. "Фура передо мной резко тормозит, я не понял, но я успел затормозить. Три минуты, не дай бог. А чего эти минуты - потому что клиент задержался. Поздно было, она задержалась на эти две-три минуты", - сказал мужчина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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