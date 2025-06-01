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Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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15:07 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020288210.html
Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском
Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском
1 июн - РИА Новости. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирки. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:07:00+03:00
2025-06-01T15:07:00+03:00
происшествия
авто
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирки. "Фура передо мной резко тормозит, я не понял, но я успел затормозить. Три минуты, не дай бог. А чего эти минуты - потому что клиент задержался. Поздно было, она задержалась на эти две-три минуты", - сказал мужчина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, авто, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Авто, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту под Брянском

Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту в момент ЧП под Брянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирки.
"Фура передо мной резко тормозит, я не понял, но я успел затормозить. Три минуты, не дай бог. А чего эти минуты - потому что клиент задержался. Поздно было, она задержалась на эти две-три минуты", - сказал мужчина.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП
Вчера, 13:07
 
ПроисшествияАвтоБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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