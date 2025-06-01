https://ria.ru/20250601/bryansk-2020287849.html

У пострадавшего под Брянском младенца зафиксировали многочисленные травмы

У пострадавшего под Брянском младенца зафиксировали многочисленные травмы - РИА Новости, 01.06.2025

У пострадавшего под Брянском младенца зафиксировали многочисленные травмы

Многочисленные травмы зафиксированы у пострадавшего при ЧП с поездом в Брянской области пятимесячного младенца, которого доставили в Клинику доктора Рошаля в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:03:00+03:00

2025-06-01T15:03:00+03:00

2025-06-01T15:03:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

брянск

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Многочисленные травмы зафиксированы у пострадавшего при ЧП с поездом в Брянской области пятимесячного младенца, которого доставили в Клинику доктора Рошаля в столице, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Пострадавшего при крушении моста в Брянске младенца доставили в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля. Младенец, пять месяцев, с многочисленными травмами доставлен авиамедицинской бригадой медицины катастроф. Команда больницы незамедлительно приступила к оказанию медпомощи", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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