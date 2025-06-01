Рейтинг@Mail.ru
Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 01.06.2025 (обновлено: 15:02 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020280925.html
Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском
Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском
Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ММНКЦ имени Боткина и клинику Рошаля,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:22:00+03:00
2025-06-01T15:02:00+03:00
происшествия
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020284223_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_ce75809c534d82f307d021ccd02937e9.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ММНКЦ имени Боткина и клинику Рошаля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/dela-2020268683.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020284223_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a54f239be93c468bf5973f1fced41cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском

Депздрав: пострадавших во время ЧП под Брянском отправят в ГКБ Пирогова

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедики на платформе Киевского вокзала в Москве встречают пассажиров, пострадавших при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва
Медики на платформе Киевского вокзала в Москве встречают пассажиров, пострадавших при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ММНКЦ имени Боткина и клинику Рошаля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях
Вчера, 12:49
 
ПроисшествияБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала