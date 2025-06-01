https://ria.ru/20250601/bryansk-2020280925.html

Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском

Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Депздрав пояснил, куда отправят пострадавших во время ЧП под Брянском

Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ММНКЦ имени Боткина и клинику Рошаля,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:22:00+03:00

2025-06-01T14:22:00+03:00

2025-06-01T15:02:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших при крушении моста в Брянской области госпитализируют в НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ММНКЦ имени Боткина и клинику Рошаля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/dela-2020268683.html

брянская область

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происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области