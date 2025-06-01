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В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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12:14 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html
В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском
В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:14:00+03:00
2025-06-01T12:14:00+03:00
происшествия
воронежская область
брянская область
выгоничский район
александр гусев (губернатор)
александр богомаз
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обрушении моста в Брянской области. "От лица всех воронежцев выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Воронежская область при необходимости готова прийти на помощь", — написал Гусев. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/sobjanin-2020253049.html
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воронежская область
брянская область
выгоничский район
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происшествия, воронежская область, брянская область, выгоничский район, александр гусев (губернатор), александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Брянская область, Выгоничский район, Александр Гусев (губернатор), Александр Богомаз, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Воронеж
В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском

Губернатор Гусев выразил соболезнования в связи с обрушением моста под Брянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обрушении моста в Брянской области.
"От лица всех воронежцев выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Воронежская область при необходимости готова прийти на помощь", — написал Гусев.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области
11:33
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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12:09
 
ПроисшествияВоронежская областьБрянская областьВыгоничский районАлександр Гусев (губернатор)Александр БогомазСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиВоронеж
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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