https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html

В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском

В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

В Воронеже выразили соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:14:00+03:00

2025-06-01T12:14:00+03:00

2025-06-01T12:14:00+03:00

происшествия

воронежская область

брянская область

выгоничский район

александр гусев (губернатор)

александр богомаз

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020231241_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_c2de10599879ae5e8b12c5c841705367.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обрушении моста в Брянской области. "От лица всех воронежцев выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Воронежская область при необходимости готова прийти на помощь", — написал Гусев. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/sobjanin-2020253049.html

https://ria.ru/20250601/oblast-2020260213.html

воронежская область

брянская область

выгоничский район

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, брянская область, выгоничский район, александр гусев (губернатор), александр богомаз, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, воронеж