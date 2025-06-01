Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву
Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в клинику Рошаля
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четырехмесячного ребенка из Брянской области, пострадавшего в результате обрушения моста на пассажирский поезд, авиамедицинской бригадой доставят в Москву, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>