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Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву - РИА Новости, 01.06.2025
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10:34 01.06.2025 (обновлено: 10:58 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020245672.html
Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву
Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву - РИА Новости, 01.06.2025
Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву
Четырехмесячного ребенка из Брянской области, пострадавшего в результате обрушения моста на пассажирский поезд, авиамедицинской бригадой доставят в Москву,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:34:00+03:00
2025-06-01T10:58:00+03:00
москва
происшествия
брянская область
выгоничский район
алексей кузнецов
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четырехмесячного ребенка из Брянской области, пострадавшего в результате обрушения моста на пассажирский поезд, авиамедицинской бригадой доставят в Москву, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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москва
брянская область
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москва, происшествия, брянская область, выгоничский район, алексей кузнецов, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Москва, Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Алексей Кузнецов, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву

Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в клинику Рошаля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четырехмесячного ребенка из Брянской области, пострадавшего в результате обрушения моста на пассажирский поезд, авиамедицинской бригадой доставят в Москву, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.

4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Следователи проводят неотложные мероприятия для расследования ЧП с поездами
10:34
 
МоскваПроисшествияБрянская областьВыгоничский районАлексей КузнецовАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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