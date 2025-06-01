https://ria.ru/20250601/bryansk-2020245672.html

Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву

Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, самолетом доставят в Москву

Четырехмесячного ребенка из Брянской области, пострадавшего в результате обрушения моста на пассажирский поезд, авиамедицинской бригадой доставят в Москву,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:34:00+03:00

2025-06-01T10:34:00+03:00

2025-06-01T10:58:00+03:00

москва

происшествия

брянская область

выгоничский район

алексей кузнецов

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четырехмесячного ребенка из Брянской области, пострадавшего в результате обрушения моста на пассажирский поезд, авиамедицинской бригадой доставят в Москву, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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москва

брянская область

выгоничский район

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