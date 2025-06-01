https://ria.ru/20250601/bryansk-2020230118.html

В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста

В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста

На месте ЧП с поездом в Брянской области ведутся работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов вагонов,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:04:00+03:00

2025-06-01T09:04:00+03:00

2025-06-01T09:04:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

александр богомаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На месте ЧП с поездом в Брянской области ведутся работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов вагонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66. "Продолжается восстановление повреждённых путей. Привлекается 2 ремонтно-восстановительных поезда и 2 единицы инженерной техники, которые проводят работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов локомотива и вагонов", - говорится в сообщении.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html

брянская область

россия

выгоничский район

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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области