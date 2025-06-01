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В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста
В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста
На месте ЧП с поездом в Брянской области ведутся работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов вагонов,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:04:00+03:00
2025-06-01T09:04:00+03:00
2025-06-01T09:04:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На месте ЧП с поездом в Брянской области ведутся работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов вагонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66. "Продолжается восстановление повреждённых путей. Привлекается 2 ремонтно-восстановительных поезда и 2 единицы инженерной техники, которые проводят работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов локомотива и вагонов", - говорится в сообщении.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Брянской области начали демонтаж фрагментов моста
МЧС: на месте ЧП с поездом в Брянской области ведут демонтаж фрагментов моста