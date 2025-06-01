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С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек

С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек - РИА Новости, 01.06.2025

С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек

С железнодорожной станции Брянска в Москву после ЧП с поездом отправились 25 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:02:00+03:00

2025-06-01T09:02:00+03:00

2025-06-01T09:02:00+03:00

происшествия

москва

брянск

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С железнодорожной станции Брянска в Москву после ЧП с поездом отправились 25 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Около часа ночи с железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек", - сказал собеседник агентства.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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брянск

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