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С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек
С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек - РИА Новости, 01.06.2025
С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек
С железнодорожной станции Брянска в Москву после ЧП с поездом отправились 25 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T09:02:00+03:00
2025-06-01T09:02:00+03:00
2025-06-01T09:02:00+03:00
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брянск
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
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обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С железнодорожной станции Брянска в Москву после ЧП с поездом отправились 25 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Около часа ночи с железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек", - сказал собеседник агентства.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Происшествия, Москва, Брянск, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
С железнодорожной станции Брянска в Москву отправились 25 человек
Со станции Брянска в Москву после ЧП с поездом отправились 25 человек