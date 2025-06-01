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Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации - РИА Новости, 01.06.2025
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08:40 01.06.2025 (обновлено: 08:58 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020227142.html
Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации
Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации - РИА Новости, 01.06.2025
Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:40:00+03:00
2025-06-01T08:58:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
ржд
федеральная пассажирская компания
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании."АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус"", — говорится в сообщении.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, ржд, федеральная пассажирская компания, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Московская железная дорога
Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации

ФПК возместит пассажирам, находившимся в поезде под Брянском, стоимость проезда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании.
"АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус"", — говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов
08:18
 
ПроисшествияМоскваБрянская областьВыгоничский районАлександр БогомазРЖДФедеральная пассажирская компанияМосковская железная дорога
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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