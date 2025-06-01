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Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации

Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажирам поезда, на который под Брянском упал мост, выплатят компенсации

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:40:00+03:00

2025-06-01T08:40:00+03:00

2025-06-01T08:58:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

ржд

федеральная пассажирская компания

московская железная дорога

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании."АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус"", — говорится в сообщении.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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москва

брянская область

выгоничский район

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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, ржд, федеральная пассажирская компания, московская железная дорога