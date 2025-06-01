https://ria.ru/20250601/bryansk-2020225661.html
Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области
Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области
Все службы региона работали слаженно на месте ЧП в Брянской области, где мост обрушился на пассажирский поезд, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:27:00+03:00
2025-06-01T08:27:00+03:00
2025-06-01T08:59:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232013_0:0:951:536_1920x0_80_0_0_10574564b04eec0b2dd389526095b36b.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все службы региона работали слаженно на месте ЧП в Брянской области, где мост обрушился на пассажирский поезд, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Все службы работали слаженно: МЧС, Росгвардия, полиция, органы власти, скорая помощь", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html
москва
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232013_119:0:951:624_1920x0_80_0_0_eb18f2ef84e729cdd46632ae246652dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области
Богомаз: все службы работали слаженно на месте ЧП в Брянской области