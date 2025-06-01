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Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области

Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Богомаз рассказал о работе на месте ЧП в Брянской области

Все службы региона работали слаженно на месте ЧП в Брянской области, где мост обрушился на пассажирский поезд, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:27:00+03:00

2025-06-01T08:27:00+03:00

2025-06-01T08:59:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все службы региона работали слаженно на месте ЧП в Брянской области, где мост обрушился на пассажирский поезд, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Все службы работали слаженно: МЧС, Росгвардия, полиция, органы власти, скорая помощь", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html

москва

брянская область

выгоничский район

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происшествия, москва, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области