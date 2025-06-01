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В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту - РИА Новости, 01.06.2025
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14:07 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020279179.html
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту - РИА Новости, 01.06.2025
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту
Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:07:00+03:00
2025-06-01T14:07:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. В больнице сейчас работают следователи СК РФ, они опрашивают пострадавших при ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего на мосту в Брянской области возбуждено уголовное дело. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту

Следователи опрашивают пострадавших после ЧП на мосту в Брянской области

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
В больнице сейчас работают следователи СК РФ, они опрашивают пострадавших при ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего на мосту в Брянской области возбуждено уголовное дело.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Вчера, 13:28
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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