https://ria.ru/20250601/brjansk-2020279179.html

В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту

В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту - РИА Новости, 01.06.2025

В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту

Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:07:00+03:00

2025-06-01T14:07:00+03:00

2025-06-01T14:07:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. В больнице сейчас работают следователи СК РФ, они опрашивают пострадавших при ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего на мосту в Брянской области возбуждено уголовное дело. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html

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выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области