https://ria.ru/20250601/brjansk-2020279179.html
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту - РИА Новости, 01.06.2025
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту
Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:07:00+03:00
2025-06-01T14:07:00+03:00
2025-06-01T14:07:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020263101_14:0:1273:708_1920x0_80_0_0_0f0d1f3f94e1f26c9d26f490d3728310.jpg
БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Следователи опрашивают в больнице в Брянске пострадавших после ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. В больнице сейчас работают следователи СК РФ, они опрашивают пострадавших при ЧП на мосту в Выгоничском районе Брянской области. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего на мосту в Брянской области возбуждено уголовное дело. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html
брянская область
россия
выгоничский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020263101_295:0:1239:708_1920x0_80_0_0_574b4a62c40fc0e3f34d5fe40199e808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В брянской больнице опрашивают пострадавших после ЧП на мосту
Следователи опрашивают пострадавших после ЧП на мосту в Брянской области