https://ria.ru/20250601/brjansk-2020259801.html

В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф

В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф

Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыла в Брянск для оказания помощи пострадавшим в результате крушения поезда,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:08:00+03:00

2025-06-01T12:08:00+03:00

2025-06-01T12:08:00+03:00

происшествия

россия

брянск

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыла в Брянск для оказания помощи пострадавшим в результате крушения поезда, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России", - написал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html

https://ria.ru/20250601/put-2020257768.html

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брянск

выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, брянск, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области