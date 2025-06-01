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В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф - РИА Новости, 01.06.2025
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12:08 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020259801.html
В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф
В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф
Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыла в Брянск для оказания помощи пострадавшим в результате крушения поезда,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:08:00+03:00
2025-06-01T12:08:00+03:00
происшествия
россия
брянск
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыла в Брянск для оказания помощи пострадавшим в результате крушения поезда, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России", - написал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html
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происшествия, россия, брянск, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Брянск, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф

Богомаз: в Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыла в Брянск для оказания помощи пострадавшим в результате крушения поезда, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России", - написал губернатор.
Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Медики помогают пострадавшим после ЧП в Брянской области
12:06
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути
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ПроисшествияРоссияБрянскВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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