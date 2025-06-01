https://ria.ru/20250601/bpla-2020325460.html

Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают

Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают - РИА Новости, 02.06.2025

Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают

Водитель фуры, с которой осуществлялась атака дронов в Приангарье, жив, его допрашивают, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-01T19:06:00+03:00

2025-06-01T19:06:00+03:00

2025-06-02T01:28:00+03:00

происшествия

усольский район (пермский край)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020303308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40108f04bf2c8d19e74ac4dcde691b63.jpg

ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Водитель фуры, с которой осуществлялась атака дронов в Приангарье, жив, его допрашивают, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Дроны, которые находились в фуре, атаковали воинскую часть в поселке Средний Усольского района Приангарья. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Проведено заседание оперативного штаба. В районе объявлен режим повышенной готовности."Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия", — сообщил собеседник агентства.На месте атаки угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250601/aerodromy-2020317830.html

усольский район (пермский край)

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происшествия, усольский район (пермский край), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)