https://ria.ru/20250601/bpla-2020325460.html
Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают
Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают - РИА Новости, 02.06.2025
Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают
Водитель фуры, с которой осуществлялась атака дронов в Приангарье, жив, его допрашивают, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T19:06:00+03:00
2025-06-01T19:06:00+03:00
2025-06-02T01:28:00+03:00
происшествия
усольский район (пермский край)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Водитель фуры, с которой осуществлялась атака дронов в Приангарье, жив, его допрашивают, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Дроны, которые находились в фуре, атаковали воинскую часть в поселке Средний Усольского района Приангарья. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Проведено заседание оперативного штаба. В районе объявлен режим повышенной готовности."Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия", — сообщил собеседник агентства.На месте атаки угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250601/aerodromy-2020317830.html
усольский район (пермский край)
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РИА Новости
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происшествия, усольский район (пермский край), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Усольский район (Пермский край), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Водитель фуры, с которой БПЛА атаковали Приангарье, жив, его допрашивают
Водителя фуры, с которой осуществлялась атака дронов в Приангарье, допрашивают