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В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА
Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" в Амурской области допущено не было, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T19:00:00+03:00
2025-06-01T19:00:00+03:00
2025-06-02T04:08:00+03:00
амурская область
василий орлов (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" в Амурской области допущено не было, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что населенные пункты также не подверглись атаке."Ситуация находится под контролем", — написал Орлов.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
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амурская область, василий орлов (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА
Губернатор Амурской области: ударов БПЛА по авибазе "Украинка" допущено не было