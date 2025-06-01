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В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
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19:00 01.06.2025 (обновлено: 04:08 02.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bpla-2020324558.html
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА
Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" в Амурской области допущено не было, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T19:00:00+03:00
2025-06-02T04:08:00+03:00
амурская область
василий орлов (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" в Амурской области допущено не было, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что населенные пункты также не подверглись атаке."Ситуация находится под контролем", — написал Орлов.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
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амурская область, василий орлов (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Амурской области рассказали о ситуации в регионе на фоне атак БПЛА

Губернатор Амурской области: ударов БПЛА по авибазе "Украинка" допущено не было

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" в Амурской области допущено не было, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что населенные пункты также не подверглись атаке.
«
"Ситуация находится под контролем", — написал Орлов.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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