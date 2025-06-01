https://ria.ru/20250601/bpla-2020281676.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:28:00+03:00

2025-06-01T14:28:00+03:00

2025-06-01T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 14.15 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250601/telegraph-2020266332.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия