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Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском
Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:59:00+03:00
2025-06-01T11:59:00+03:00
2025-06-01T12:06:00+03:00
происшествия
курская область
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня тяжелый день для Брянской области. Я благодарен всем за слова поддержки и сочувствия, в первую очередь они адресованы семьям погибших и пострадавших. Все оперативные службы сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются", - написал Богомаз.По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/mashinist-2020258053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Курская область, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском
Богомаз: все оперативные службы сработали быстро после ЧП под Брянском