https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020257632.html

Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском

Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском

Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:59:00+03:00

2025-06-01T11:59:00+03:00

2025-06-01T12:06:00+03:00

происшествия

курская область

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня тяжелый день для Брянской области. Я благодарен всем за слова поддержки и сочувствия, в первую очередь они адресованы семьям погибших и пострадавших. Все оперативные службы сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются", - написал Богомаз.По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/mashinist-2020258053.html

курская область

брянская область

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области