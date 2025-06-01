Рейтинг@Mail.ru
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 01.06.2025 (обновлено: 12:06 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020257632.html
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском
Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:59:00+03:00
2025-06-01T12:06:00+03:00
происшествия
курская область
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020247834_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fd768d8b19995b6d39014bf73c862706.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня тяжелый день для Брянской области. Я благодарен всем за слова поддержки и сочувствия, в первую очередь они адресованы семьям погибших и пострадавших. Все оперативные службы сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются", - написал Богомаз.По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/mashinist-2020258053.html
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020247834_152:0:1128:732_1920x0_80_0_0_932d51e01df56e19d3565252a5ede8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Курская область, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз оценил работу оперативных служб после ЧП с мостом под Брянском

Богомаз: все оперативные службы сработали быстро после ЧП под Брянском

© РИА НовостиЛиквидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня тяжелый день для Брянской области. Я благодарен всем за слова поддержки и сочувствия, в первую очередь они адресованы семьям погибших и пострадавших. Все оперативные службы сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются", - написал Богомаз.
По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Специальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
12:03
 
ПроисшествияКурская областьБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала