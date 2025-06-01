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В Тульской области усилят меры безопасности - РИА Новости, 01.06.2025
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15:25 01.06.2025 (обновлено: 15:38 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bezopasnost-2020292564.html
В Тульской области усилят меры безопасности
В Тульской области усилят меры безопасности - РИА Новости, 01.06.2025
В Тульской области усилят меры безопасности
Меры безопасности будут усилены в Тульской области после ЧП в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:25:00+03:00
2025-06-01T15:38:00+03:00
происшествия
тульская область
курская область
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
дмитрий миляев
александр богомаз
светлана петренко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Тульской области после ЧП в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Провели внеочередное заседание оперативного штаба. В связи с происшествиями, которые произошли в Брянской и Курской областях, будут усилены меры безопасности в регионе", - написал Миляев в своем Тelegram-канале.Он отметил, что дал поручения провести обследование мостов и путепроводов и проверить исправность установленных на них систем видеонаблюдения; усилить меры безопасности и антитеррористической защищённости на автовокзалах и автостанциях, соцобъектах, объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также объектах экономики, ресурсоснабжения и критически важной инфраструктуры.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, тульская область, курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области, дмитрий миляев, александр богомаз, светлана петренко
Происшествия, Тульская область, Курская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Дмитрий Миляев, Александр Богомаз, Светлана Петренко
В Тульской области усилят меры безопасности

Тульская область усилит меры безопасности после ЧП в Брянской и Курской областях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Тульской области после ЧП в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«
"Провели внеочередное заседание оперативного штаба. В связи с происшествиями, которые произошли в Брянской и Курской областях, будут усилены меры безопасности в регионе", - написал Миляев в своем Тelegram-канале.
Он отметил, что дал поручения провести обследование мостов и путепроводов и проверить исправность установленных на них систем видеонаблюдения; усилить меры безопасности и антитеррористической защищённости на автовокзалах и автостанциях, соцобъектах, объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также объектах экономики, ресурсоснабжения и критически важной инфраструктуры.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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ПроисшествияТульская областьКурская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение железнодорожного моста в Курской областиДмитрий МиляевАлександр БогомазСветлана Петренко
 
 
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