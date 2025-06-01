https://ria.ru/20250601/bezopasnost-2020292564.html

В Тульской области усилят меры безопасности

В Тульской области усилят меры безопасности - РИА Новости, 01.06.2025

В Тульской области усилят меры безопасности

Меры безопасности будут усилены в Тульской области после ЧП в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:25:00+03:00

2025-06-01T15:25:00+03:00

2025-06-01T15:38:00+03:00

происшествия

тульская область

курская область

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

дмитрий миляев

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светлана петренко

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Тульской области после ЧП в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Провели внеочередное заседание оперативного штаба. В связи с происшествиями, которые произошли в Брянской и Курской областях, будут усилены меры безопасности в регионе", - написал Миляев в своем Тelegram-канале.Он отметил, что дал поручения провести обследование мостов и путепроводов и проверить исправность установленных на них систем видеонаблюдения; усилить меры безопасности и антитеррористической защищённости на автовокзалах и автостанциях, соцобъектах, объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также объектах экономики, ресурсоснабжения и критически важной инфраструктуры.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко РИА Новости, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тульская область, курская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области, дмитрий миляев, александр богомаз, светлана петренко