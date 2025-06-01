https://ria.ru/20250601/avtomobili-2020227794.html

Стало известно, сколько машин находились на обрушившемся мосту под Брянском

Стало известно, сколько машин находились на обрушившемся мосту под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Стало известно, сколько машин находились на обрушившемся мосту под Брянском

На мосту в Брянской области в момент его обрушения, предварительно, находились три автомобиля, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:49:00+03:00

2025-06-01T08:49:00+03:00

2025-06-01T09:29:00+03:00

происшествия

обрушение моста на поезд в брянской области

брянская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На мосту в Брянской области в момент его обрушения, предварительно, находились три автомобиля, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.Также в экстренных службах уточнили, что на месте работают два восстановительных поезда.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/glava-2020234472.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области, брянская область