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Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025
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18:26 01.06.2025 (обновлено: 18:28 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ataki-2020317477.html
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы
Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:26:00+03:00
2025-06-01T18:28:00+03:00
россия
амурская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
украина
рязанская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ.Киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях."На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html
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россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, украина, рязанская область, ивановская область
Россия, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Украина, Рязанская область, Ивановская область
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы

МО: атаки на военные аэродромы Ивановской, Рязанской, Амурской областей отражены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ.
Киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
«
"На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - говорится в сообщении.
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РоссияАмурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевУкраинаРязанская областьИвановская область
 
 
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