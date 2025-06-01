https://ria.ru/20250601/ataki-2020317477.html

Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы

Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025

Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы

Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:26:00+03:00

2025-06-01T18:26:00+03:00

2025-06-01T18:28:00+03:00

россия

амурская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

украина

рязанская область

ивановская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ.Киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях."На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html

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амурская область

киев

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ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, украина, рязанская область, ивановская область