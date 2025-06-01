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Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы - РИА Новости, 01.06.2025
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы
Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:26:00+03:00
2025-06-01T18:26:00+03:00
2025-06-01T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, сообщили в Минобороны РФ.Киевский режим 1 июня совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях."На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html
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РИА Новости
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россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, украина, рязанская область, ивановская область
Россия, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Украина, Рязанская область, Ивановская область
Минобороны рассказало об отражении атак на военные аэродромы
МО: атаки на военные аэродромы Ивановской, Рязанской, Амурской областей отражены