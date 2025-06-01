https://ria.ru/20250601/aerodromy-2020317830.html
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники - РИА Новости, 02.06.2025
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники
В результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидированы, жертв среди... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T18:31:00+03:00
2025-06-01T18:31:00+03:00
2025-06-02T01:35:00+03:00
происшествия
иркутская область
украина
амурская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ. Министерство сообщило, что в воскресенье киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, украина, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Украина, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники
МО: в результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники