Рейтинг@Mail.ru
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 01.06.2025 (обновлено: 01:35 02.06.2025)
https://ria.ru/20250601/aerodromy-2020317830.html
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники - РИА Новости, 02.06.2025
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники
В результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидированы, жертв среди... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-01T18:31:00+03:00
2025-06-02T01:35:00+03:00
происшествия
иркутская область
украина
амурская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_2051ebacc2976bb7a392472fef143233.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ. Министерство сообщило, что в воскресенье киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении. По данным ведомства, возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
https://ria.ru/20250601/terakty-2020316931.html
иркутская область
украина
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1c47a6c02a5a32d9964e90ad09b8fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, украина, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Украина, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники

МО: в результате атак ВСУ на аэродромы загорелись несколько единиц авиатехники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны России
Герб на ограде здания Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на ограде здания Министерства обороны России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники, возгорания ликвидированы, жертв среди персонала нет, заявили в Минобороны РФ.
Министерство сообщило, что в воскресенье киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
«
"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Некоторых участников атак на российские военные аэродромы задержали
Вчера, 18:23
 
ПроисшествияИркутская областьУкраинаАмурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала