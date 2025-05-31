https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html

В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации - РИА Новости, 31.05.2025

В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов на фоне продвижения российских сил, сообщила администрация региона в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:49:00+03:00

2025-05-31T09:49:00+03:00

2025-05-31T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

авдеевка

олег григорьев

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов на фоне продвижения российских сил, сообщила администрация региона в Telegram. "Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района", — уточнили власти. Жителей вывезут из:В пятницу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей приграничных территорий региона не откладывать срочную эвакуацию. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР, когда город контролировали боевики ВСУ, вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказались покидать свои дома. Кроме того, в срочном порядке эвакуируют людей и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса на российскую Суджу.

https://ria.ru/20250531/voennye-2020101978.html

https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019701275.html

https://ria.ru/20250531/dnr-2020104029.html

сумская область

украина

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, украина, авдеевка, олег григорьев