В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации
В Сумской области расширили зону эвакуации еще на 11 населенных пунктов
© Getty Images / LibkosСумская область
© Getty Images / Libkos
Сумская область. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов на фоне продвижения российских сил, сообщила администрация региона в Telegram.
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"Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района", — уточнили власти.
Жителей вывезут из:
- Горобовки (Речковская сельская община);
- Штановки, Вороновки и Янченков (Белопольская городская община);
- Цымбаловки и Шкуратовки (Ворожбянская городская община);
- Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки (Николаевская сельская община).
В пятницу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей приграничных территорий региона не откладывать срочную эвакуацию.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР, когда город контролировали боевики ВСУ, вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказались покидать свои дома. Кроме того, в срочном порядке эвакуируют людей и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса на российскую Суджу.