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"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 31.05.2025
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15:54 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020142836.html
"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 31.05.2025
"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском
Евросоюзу пора перестать финансировать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, написал бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:54:00+03:00
2025-05-31T15:54:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
сергей марченко
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Евросоюзу пора перестать финансировать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, написал бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в соцсети X."Зеленский избегает мира, чтобы удержать власть, даже когда Россия набирает силу &lt;…&gt;. Он делает ставку на то, что Европа продолжит платить. Но если Трамп, скорее всего, уйдет, почему Европа должна нести бремя в одиночку? Пора перерезать пуповину", — написал он.Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Киев предложил странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.Как сообщила во вторник газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020088229.html
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в мире, россия, европа, украина, сергей марченко, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Сергей Марченко, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском

Британский дипломат Прауд призвал ЕС перестать финансировать Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Евросоюзу пора перестать финансировать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, написал бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в соцсети X.
"Зеленский избегает мира, чтобы удержать власть, даже когда Россия набирает силу <…>. Он делает ставку на то, что Европа продолжит платить. Но если Трамп, скорее всего, уйдет, почему Европа должна нести бремя в одиночку? Пора перерезать пуповину", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Пленный призвал Зеленского остановить войну
Вчера, 01:18
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Киев предложил странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.
Как сообщила во вторник газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Макрон: авторитет ЕС упадет, если мир на Украине не будет достигнут быстро
30 мая, 17:23
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаСергей МарченкоДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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