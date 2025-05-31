Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/turtsiya-2020187371.html
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 31.05.2025
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над тем, чтобы обеспечить... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:26:00+03:00
2025-05-31T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир мединский
румен радев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над тем, чтобы обеспечить встречу РФ и Украины в Стамбуле ради мира в регионе. Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Болгарии, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией... Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе", - приводит канцелярия слова президента Турции. Как отмечается в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Болгарии, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, предпринятым в каждой области, и что в настоящее время прилагаются усилия для развития сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики", - сообщила канцелярия. В ходе встречи Эрдоган поздравил Радева с наступающим днем рождения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/erdogan-2017551587.html
https://ria.ru/20250530/turtsija-2019932659.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир мединский, румен радев, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Мединский, Румен Радев, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле

Эрдоган: Турция работает над обеспечением встречи России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над тем, чтобы обеспечить встречу РФ и Украины в Стамбуле ради мира в регионе.
Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Болгарии, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
17 мая, 13:04
"Продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией... Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе", - приводит канцелярия слова президента Турции.
Как отмечается в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Болгарии, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, предпринятым в каждой области, и что в настоящее время прилагаются усилия для развития сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики", - сообщила канцелярия.
В ходе встречи Эрдоган поздравил Радева с наступающим днем рождения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве. 30 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан
30 мая, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир МединскийРумен РадевООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала