https://ria.ru/20250531/ssha-2020093294.html

Глава JP Morgan оценил возможные итоги торговых переговоров США и Китая

Глава JP Morgan оценил возможные итоги торговых переговоров США и Китая - РИА Новости, 31.05.2025

Глава JP Morgan оценил возможные итоги торговых переговоров США и Китая

Администрация США не должна ожидать, что Китай поддастся торговому давлению, заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:07:00+03:00

2025-05-31T04:07:00+03:00

2025-05-31T04:07:00+03:00

китай

сша

америка

рональд рейган

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Администрация США не должна ожидать, что Китай поддастся торговому давлению, заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. "Я бы предложил начать сотрудничество с Китаем. На прошлой неделе я вернулся из Китая и могу сказать, что эти люди не напуганы. Я бы не стал рассчитывать на то, что они придут на поклон к Америке. Когда у них возникает проблема, они направляют на нее 100 тысяч инженеров. Они готовились к этому годами", – заявил глава крупнейшего банка страны на экономическом форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. Даймон подчеркнул, что КНР не является главным врагом США. Он считает, что более серьезной проблемой для Америки является "неумелое руководство" в разных сферах экономики. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. В апреле Вашингтон ввел новые пошлины на китайские товары в размере 145%, объяснив это несправедливым торговым дисбалансом между двумя странами. В ответ на это Пекин повысил свои тарифы до 125%.

https://ria.ru/20250531/kitay-2020086660.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2020072861.html

китай

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китай, сша, америка, рональд рейган, дональд трамп, си цзиньпин