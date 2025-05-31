https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020168995.html

Спецоперация, 31 мая: ВС России освободили Водолаги в Сумской области

Спецоперация, 31 мая: ВС России освободили Водолаги в Сумской области - РИА Новости, 31.05.2025

Спецоперация, 31 мая: ВС России освободили Водолаги в Сумской области

Российские подразделения в результате решительных и активных действий освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:46:00+03:00

2025-05-31T18:46:00+03:00

2025-05-31T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские подразделения в результате решительных и активных действий освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Армия России освободила населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, говорится в сообщении МО РФ. Ударом ОТРК "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к ним, уточнили в ведомстве. Самолеты НАТО интегрируют с Wi-Fi сетью Системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16, заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Для реализации этой цели ее ведомство уже подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО - системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface). О поиске мирных граждан РФ Судьба 576 жителей Курской области после вторжения ВСУ на сегодняшний день неизвестна, сообщил врио губернатора Хинштейн. В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, добавив, что этому есть косвенные либо прямые доказательства. По ее словам, вся эта информация направлена в министерство обороны РФ с надеждой возвращения граждан домой. У Китая взвешенная позиция по Украине Взвешенная позиция Китая способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. В частности, отметил замминистра, "во время китайско-бразильской встречи в Пекине после майских мероприятий в Москве было опубликовано совместное китайско-бразильское заявление". Он добавил, что "там четко выражается поддержка инициативе президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, а также мнение о том, что эти переговоры должны в первую очередь быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учет законных озабоченностей сторон в области безопасности, которые и привели к нынешней ситуации". По словам Руденко, в РФ считают, что взвешенная и мудрая позиция способствует формированию более объективного взгляда на то, что происходит вокруг Украины, поскольку прежде этот взгляд в основном базировался на монополизированном Западом подходе, в котором вся вина за создавшуюся ситуацию возлагалась исключительно на России. Эвакуация жителей Сумской области Власти Сумской области на севере Украины на фоне продвижения российских сил расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов, сообщили в областной администрации региона. В пятницу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей приграничных территорий региона не откладывать срочную эвакуацию. Эвакуация проводится из таких населенных пунктов: Горобовка (Речковская сельская община); Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община); Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община), говорится в публикации в Telegram-канале Сумской областной администрации. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250526/niderlandy-2019098227.html

https://ria.ru/20250531/makron-2020166524.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, сумская область, андрей руденко, дарья морозова, владимир путин, f-16, в мире