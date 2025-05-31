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Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 31.05.2025
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске
Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:49:00+03:00
2025-05-31T06:49:00+03:00
2025-05-31T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который самонадеянно двигался по городу в светлое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Тоха". "В ходе разведки по Красноармейску был обнаружен автомобиль противника днем, что очень удивительно для нас было. Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь", – сказал боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа. По его словам, возможно, противник пытался эвакуировать раненого либо какой-то срочный подвоз вынудил его рисковать. "Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом", – добавил боец. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250531/svyazisty-2020095231.html
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красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске
ВС России уничтожили в Красноармейске пикап ВСУ