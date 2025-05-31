Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020097643.html
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 31.05.2025
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске
Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:49:00+03:00
2025-05-31T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который самонадеянно двигался по городу в светлое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Тоха". "В ходе разведки по Красноармейску был обнаружен автомобиль противника днем, что очень удивительно для нас было. Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь", – сказал боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа. По его словам, возможно, противник пытался эвакуировать раненого либо какой-то срочный подвоз вынудил его рисковать. "Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом", – добавил боец. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250531/svyazisty-2020095231.html
https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020091251.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске

ВС России уничтожили в Красноармейске пикап ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который самонадеянно двигался по городу в светлое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Тоха".
"В ходе разведки по Красноармейску был обнаружен автомобиль противника днем, что очень удивительно для нас было. Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь", – сказал боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа.
Прокладка кабеля по дну озера связистами в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО
Вчера, 05:12
По его словам, возможно, противник пытался эвакуировать раненого либо какой-то срочный подвоз вынудил его рисковать.
"Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом", – добавил боец.
Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Пушилин заявил, что ВС России перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР
Вчера, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала