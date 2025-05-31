https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020097643.html

Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске

Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 31.05.2025

Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске

Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:49:00+03:00

2025-05-31T06:49:00+03:00

2025-05-31T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Бойцы ВС РФ во время воздушной разведки в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР обнаружили и уничтожили пикап ВСУ с личным составом, который самонадеянно двигался по городу в светлое время суток, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Тоха". "В ходе разведки по Красноармейску был обнаружен автомобиль противника днем, что очень удивительно для нас было. Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь", – сказал боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа. По его словам, возможно, противник пытался эвакуировать раненого либо какой-то срочный подвоз вынудил его рисковать. "Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом", – добавил боец. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250531/svyazisty-2020095231.html

https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020091251.html

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

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красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины