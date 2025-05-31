https://ria.ru/20250531/solntse-2020105725.html

На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы

На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы - РИА Новости, 01.06.2025

На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы

На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 01.06.2025

2025-05-31T09:44:00+03:00

2025-05-31T09:44:00+03:00

2025-06-01T01:33:00+03:00

космос - риа наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачев."Мощность выброса уступает аналогичным событиям прошлого года в мае, которые привели к бурям уровня пять, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему, пятому баллу)", — добавил ученый.Он отметил, что расчеты показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен завтра поздним вечером по московскому времени. Точное время и геомагнитный прогноз еще будут уточняться.Как указал Богачев, выброс стал результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 3:05 мск в активной области № 4100. Она находится в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце — Земля. Такое расположение исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо планеты, уточнил специалист.

https://ria.ru/20250530/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250525/solntse-2018990663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце