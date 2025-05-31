Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 31.05.2025 (обновлено: 01:33 01.06.2025)
https://ria.ru/20250531/solntse-2020105725.html
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы - РИА Новости, 01.06.2025
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы
На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 01.06.2025
2025-05-31T09:44:00+03:00
2025-06-01T01:33:00+03:00
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020106176_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_4a8485dc8ee820a3d59b92cea38d1187.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачев.&quot;Мощность выброса уступает аналогичным событиям прошлого года в мае, которые привели к бурям уровня пять, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему, пятому баллу)&quot;, — добавил ученый.Он отметил, что расчеты показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен завтра поздним вечером по московскому времени. Точное время и геомагнитный прогноз еще будут уточняться.Как указал Богачев, выброс стал результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 3:05 мск в активной области № 4100. Она находится в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце — Земля. Такое расположение исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо планеты, уточнил специалист.
https://ria.ru/20250530/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250525/solntse-2018990663.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020106176_121:0:904:587_1920x0_80_0_0_49ad3206557caa81b3ed0ee499ffa136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы

ИКИ РАН: на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramКрупнейший выброс массы в году произошел на Солнце
Крупнейший выброс массы в году произошел на Солнце - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Крупнейший выброс массы в году произошел на Солнце
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачев.
«

"Мощность выброса уступает аналогичным событиям прошлого года в мае, которые привели к бурям уровня пять, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему, пятому баллу)", — добавил ученый.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
30 мая, 12:25
Он отметил, что расчеты показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен завтра поздним вечером по московскому времени.
Точное время и геомагнитный прогноз еще будут уточняться.
Как указал Богачев, выброс стал результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 3:05 мск в активной области № 4100. Она находится в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце — Земля. Такое расположение исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо планеты, уточнил специалист.
Снимок с одного из телескопов LASCO - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Над Солнцем заметили объект размером больше Земли
25 мая, 17:16
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала