https://ria.ru/20250531/solntse-2020105725.html
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы - РИА Новости, 01.06.2025
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы
На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 01.06.2025
2025-05-31T09:44:00+03:00
2025-05-31T09:44:00+03:00
2025-06-01T01:33:00+03:00
космос - риа наука
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачев."Мощность выброса уступает аналогичным событиям прошлого года в мае, которые привели к бурям уровня пять, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему, пятому баллу)", — добавил ученый.Он отметил, что расчеты показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен завтра поздним вечером по московскому времени. Точное время и геомагнитный прогноз еще будут уточняться.Как указал Богачев, выброс стал результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 3:05 мск в активной области № 4100. Она находится в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце — Земля. Такое расположение исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо планеты, уточнил специалист.
https://ria.ru/20250530/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250525/solntse-2018990663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы
ИКИ РАН: на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс плазмы, он направлен точно на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачев.
«
"Мощность выброса уступает аналогичным событиям прошлого года в мае, которые привели к бурям уровня пять, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему, пятому баллу)", — добавил ученый.
Он отметил, что расчеты показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен завтра поздним вечером по московскому времени.
Точное время и геомагнитный прогноз еще будут уточняться.
Как указал Богачев, выброс стал результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 3:05 мск в активной области № 4100. Она находится в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце — Земля. Такое расположение исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо планеты, уточнил специалист.