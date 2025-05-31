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В России отобрали десять научных центров мирового уровня - РИА Новости, 31.05.2025
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18:31 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/rossiya-2020166696.html
В России отобрали десять научных центров мирового уровня
В России отобрали десять научных центров мирового уровня - РИА Новости, 31.05.2025
В России отобрали десять научных центров мирового уровня
Десять научных центров мирового уровня (НЦМУ) отобраны в России, их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику страны важнейших... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:31:00+03:00
2025-05-31T18:31:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
валерий фальков
российская академия наук
наука
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Десять научных центров мирового уровня (НЦМУ) отобраны в России, их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику страны важнейших наукоемких технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что вице-премьер провел заседание президиума Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России. "По итогам конкурса отобраны 10 НЦМУ. Их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий, определенных указом президента Владимира Путина", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Уточняется, что размер субсидии для каждого из отобранных научных центров мирового уровня составит до 320 миллионов рублей ежегодно. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что на конкурсный отбор поступили заявки по всем семи приоритетным направлениям научно-технологического развития. Центрами-победителями стали: научный центр мирового уровня ИТ СО РАН "Теплофизика и энергетика"; научный центр мирового уровня "Новые материалы специального назначения, центр кибернетической медицины и нейропротезирования, центр современной селекции сельскохозяйственных растений и другие НЦМУ. Размер грантов определяется программой развития каждого центра, которая формируется на период не менее шести лет. Первые научные центры мирового уровня были созданы в 2020 году в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализация которого завершилась в прошлом году. По поручению президента РФ новый этап развития центров будет реализован в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".
https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, валерий фальков, российская академия наук, наука, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Валерий Фальков, Российская академия наук, Наука, Общество
В России отобрали десять научных центров мирового уровня

Чернышенко: десять научных центров мирового уровня отобрали в России

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Десять научных центров мирового уровня (НЦМУ) отобраны в России, их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику страны важнейших наукоемких технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко.
Уточняется, что вице-премьер провел заседание президиума Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России.
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"По итогам конкурса отобраны 10 НЦМУ. Их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий, определенных указом президента Владимира Путина", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что размер субсидии для каждого из отобранных научных центров мирового уровня составит до 320 миллионов рублей ежегодно.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что на конкурсный отбор поступили заявки по всем семи приоритетным направлениям научно-технологического развития.
Центрами-победителями стали: научный центр мирового уровня ИТ СО РАН "Теплофизика и энергетика"; научный центр мирового уровня "Новые материалы специального назначения, центр кибернетической медицины и нейропротезирования, центр современной селекции сельскохозяйственных растений и другие НЦМУ.
Размер грантов определяется программой развития каждого центра, которая формируется на период не менее шести лет.
Первые научные центры мирового уровня были созданы в 2020 году в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализация которого завершилась в прошлом году.
По поручению президента РФ новый этап развития центров будет реализован в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".
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РоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинВалерий ФальковРоссийская академия наукНаукаОбщество
 
 
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