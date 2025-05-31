https://ria.ru/20250531/rossiya-2020049591.html

Россия добилась своего

Россия добилась своего - РИА Новости, 31.05.2025

Россия добилась своего

Мы стоим на пороге крупного геополитического сдвига — наша позиция о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и прием в него РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:05:00+03:00

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Мы стоим на пороге крупного геополитического сдвига — наша позиция о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и прием в него Украины принята. И понята. Об этом сообщил Кремль.Как было подчеркнуто, "разъяснения президента находят свое понимание в том числе в Вашингтоне". Москва позволила выразить эмоции, сказав, что этому рада.Как по команде выстрелил Bloomberg, постаравшийся, не приводя российскую точку зрения, объяснить смысл сказанного. Трактуя, разумеется, в соответствии с имеющейся повесткой. Оказывается, НАТО сейчас "категорически слаба", поэтому ей следует России бояться.Чтобы выяснить, с чем связана резкая смена вектора, тона и полный переворот концепции генералов НАТО — с их и без того повышенной тревожностью, прямой смысл почитать официальные сводки нашего оборонного ведомства. Да хоть за последнюю неделю. Лаконично сообщается о результативном использовании баллистических ракет "Искандер-М", уничтоживших все указанные в полетном задании военные цели противника. Потом справиться о количестве рассыпавшихся в пыль под нашими ударами ракетных установок систем ПВО "Пэтриот", да и разобраться с тем, как используются беспилотники и как работает артиллерия. А после ознакомиться со сводкой международных событий. Куда, например, делась "коалиция желающих"? Или почему Макрон говорит, что ему из вооружений на Украину отправить больше нечего?Неизбежный вывод: мы и технически, и технологически оказались сильнее всех натовских государств-членов. И суммарно наш военный потенциал превосходит тот, что имеется у полусотни стран, что еще два года назад, сидя на американской базе в германском Рамштайне, составляли против нас новый план "Барбаросса", назвав его от испуга "украинским контрнаступом". Контрнаступ русские воины сломали, как их предки разрушили в свое время всю операцию "Красная борода"."Искандер-М" неуловим для западной ПВО. Той, что подбросили Киеву от щедрот. Ни батарея Patriot (цена — один миллиард долларов), ни франко-итальянская SAMP-T (цена — полмиллиарда евро) с уже использованными ракетами Aster (цена — два миллиона в той же общеевропейской валюте) не могут вычислить траекторию его полета и потому пуляют этими "Астерами" с "Пэтриотами" в "молоко". Артиллерии, поставленной той же НАТО, тоже негусто. Туда же, в небытие, отправятся и разрекламированные, но уже морально устаревшие французские "Миражи-2000" (в количестве шесть штук). Это всего лишь вопрос времени, которое подчиняется нам. А не им.Русские на ЛБС расщелкали практически всю североатлантическую машинерию. В момент, когда натовские решили просто подсчитать, чего и сколько осталось у их обожаемых киевских, выяснилось, что тем воевать с нами — по крайней мере, в воздухе — уже давно нечем.И вот в этот самый момент тем стратегам, что видели бой исключительно со стороны, пришла в голову идея "30-дневного перемирия". Не для достижения мира, а для ревизии, что за три с лишним года нашей спецоперации осталось от вооруженной ими до зубов, да еще и с большим запасом, украинской когда-то армии.Оставляя за скобками прямые потери (только пропавших без вести на поле боя, по ряду оценок, примерно 400 тысяч человек), обнаружилось, что у вэсэушников, как бы они ни пытались выпендриваться на сей счет в прессе и в соцсетях, нет ничего своего для адекватного военного ответа "агрессивным русским варварам".И поэтому, конечно, неудивительно, что натовцы нас боятся. Они ведь были стопроцентно уверены, что наши "Кинжалы" и "Искандеры-М" нарисованы аниматорами на компьютере.Пробуждение от грез оказалось жестким. Особенно, когда, заказав драку, думаешь, что противник уже разбит. Реальность постучалась в двери, и "цивилизованный" мир, если он еще не разучился складывать два и два, увидел наши высокие технологии и нашу военную стратегию на ЛБС, когда во главе угла — не число, а умение. Там разглядели наше упрямство, ощутили волю, почувствовали боевой дух. И поняли, что проиграли.Тот самый "цивилизованный", холеный и очень неблагодарный мир, презиравший нас за нашу скромность, за нашу неспособность помнить зло, за нашу выдержку в отношении провокаций, сегодня поставлен перед дилеммой: либо он просит нас о пощаде и выполняет наши условия, либо он продолжит выслушивать визги уже проигравшего Киева. И платить ему новые миллиарды в любой резервной валюте."Цивилизованному" миру предстоит не только признаться в том, как и почему он погорел, недооценив Россию по причине собственного высокомерия и апломба, но и посчитать, чего и сколько было выдано киевским на войну против нас.Прокачав эти проблемы, "цивилизованный" мир обязательно придет к выводу, что, пытаясь сталкиваться с Россией, чтобы нас победить, нужно научиться жить долго. А не мерить все электоральными циклами и купленными соцопросами.У России в запасе вечность. Мы ждали (и действовали в интересах страны) тридцать с лишним лет, чтобы нас услышали и наши озабоченности приняли. Мы готовы ждать (и работать) еще столько же, чтобы утвердить долговременный, прочный, справедливый и честный мир. Для всех и каждого. Включая и НАТО, и Запад. Для их же собственного блага.

https://ria.ru/20250529/nato-2019858487.html

https://ria.ru/20250530/germaniya-2020048169.html

https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, нато, в мире