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Песков: Путин доводит до собеседников позицию России по нерасширению НАТО
Песков: Путин доводит до собеседников позицию России по нерасширению НАТО - РИА Новости, 30.05.2025
Песков: Путин доводит до собеседников позицию России по нерасширению НАТО
Президент России Владимир Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию РФ по нерасширению НАТО на восток, сообщил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию РФ по нерасширению НАТО на восток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне", - сказал Песков журналистам. Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России. Кроме того, Келлог назвал беспокойство Москвы расширением альянса на восток закономерным. При этом он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня США.
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, кит келлог, нато, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кит Келлог, НАТО, В мире
Песков: Путин доводит до собеседников позицию России по нерасширению НАТО
Песков: Путин последовательно доводит до США позицию России по нерасширению НАТО
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию РФ по нерасширению НАТО на восток, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне", - сказал Песков журналистам.
Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России. Кроме того, Келлог назвал беспокойство Москвы расширением альянса на восток закономерным. При этом он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня США.