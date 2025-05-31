https://ria.ru/20250531/psiholog-2020100497.html

Жительница Мариуполя рассказала, что помогало ей во время обстрелов

Жительница Мариуполя рассказала, что помогало ей во время обстрелов - РИА Новости, 31.05.2025

Жительница Мариуполя рассказала, что помогало ей во время обстрелов

Психолог и преподаватель Приазовского технического госуниверситета в Мариуполе Татьяна Бутенко рассказала РИА Новости, как сидя в подвале своего дома весной... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:27:00+03:00

2025-05-31T08:27:00+03:00

2025-05-31T08:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

мариуполь

азовское море

россия

федор тютчев

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Психолог и преподаватель Приазовского технического госуниверситета в Мариуполе Татьяна Бутенко рассказала РИА Новости, как сидя в подвале своего дома весной 2022 года молилась во время обстрелов, чтобы муж вернулся с водой, и читала по вечерам детям и соседям стихи Федора Тютчева "День пережит, и, слава богу", ради их спокойствия. Теперь Бутенко помогает своим студентам справиться с посттравматическим синдромом после пережитого ими три года назад. "Линия смерти" и дорога жизни "Это большое сгоревшее здание – бывший магазин "Мариуполь", а за ним – находится наш район, "второй участок". Благодаря этому магазину мы все и выжили, пришлось брать тут еду", - рассказывает Бутенко. Татьяна идет по проезжей части, говорит, что даже спустя три года после окончания боевых действий все мариупольцы ходят только так – по автодороге: люди боятся, что пешеходные дорожки и тропинки, могут быть заминированы. Через пару минут оказываемся возле заброшенного участка, кое-где растут кусты, нескошенная трава. Но это лишь на первый взгляд пустырь, если приглядеться, то можно увидеть котлованы, остатки фундаментов. Здесь были десятки домов, в одном из них и жила Бутенко. Больше двух месяцев она вместе с мужем и тремя детьми провела в подвале, пережила обстрелы. Этот район города находится на высоком берегу Азовского моря, внизу – пляж, отсюда хорошо видны проходные разбитого завода "Азовсталь", откуда много недель российские войска пытались выбить запрещенный в РФ националистический батальон "Азов"*, который вел огонь по домам и мирным жителям. "Наши пятиэтажки оказались под перекрестным огнем. Буквально несколько сот метров и на той стороне бульвара 50-летия Октября была вода, гуманитарная помощь, медики, пункт эвакуации, российские военные. Но их надо было не просто пройти, но и вернуться назад живым, чтобы такую драгоценную воду принести своим", - вспоминает Татьяна. "Драгоценная" не просто слово, однажды, рассказывает женщина, они обменяли бутылку коньяка на бутылку воды, да и путь до ближайшего колодца, распложенного на склоне берега в одном из частных домов, был неблизким, для многих цена глотка живительной влаги - жизнь. Украинские снайперы и "азовцы", засевшие на крышах многоэтажных домов вели прицельный огонь по тем, кто выходил на улицу в поисках пропитания. Бронетехника ВСУ, по словам Бутенко, заезжала во дворы, стреляла в сторону, где находились российские военные, прикрываясь людьми как живым щитом. "Здесь была арка между домами, мы переходили бульвар под пулями. Можно сказать, что это была наша дорога воды или дорога жизни. Спускались вниз в частный сектор, там дом, который выходит на набережную. К нему ходили все за водой. Дай бог ему здоровья хозяину дома, потому что действительно он спас, наверное, не одну сотню людей. Но самое страшное, это было не просто спуститься, но и подняться с баклажками. Потому что вся эта территория простреливалась. И сейчас этого уже не видно. Практически каждые три-пять метров здесь лежали люди, те, кто не дошел. Дорога жизни и дорога смерти одновременно", - вспоминает Татьяна. По ее словам, в их доме сначала укрывалось около 80 человек, потом осталось пара десятков. Кто-то принимал решение на свой страх и риск перебираться на другую сторону бульвара, чтобы эвакуироваться. Она с мужем решили остаться в подвале. "Младшего сына, ему тогда было три года, пришлось бы взять на руки или посадить на спину, а это мишень", - рассказывает Татьяна. Сказки из подвала По словам Бутенко, выжить ей и ее соседям помогло то, что люди смогли объединиться. "Это было время, когда каждый помогал каждому. Кто-то идет на склад за продуктами, и делиться потом со всеми. В нашей "подвальной" группе находилось около 20 человек, из них четверо взрослых, остальные маленькие дети, старики и подростки из детдома. Вот мы, четверо, и следили, заботились о быте детворы. Обычно за водой ходили мужчины, мой муж. А те, кто оставался их ждать, только молились, чтобы они вернулись", - рассказывает Татьяна. По ее словам, еще одно место, куда ходили за водой – хлебозавод, там стояли большие резервуары. Но хлебозавод находится рядом с проходными "Азовстали". "Практически под самим "Азовсталью" ребята брали воду, а потом с баклажками под пулями снайперов бежали между домами, подъездами, и снабжали водой всех нас", - добавила женщина. Бутенко – психолог, и ее профессиональные навыки помогали людям справляться с тяжелыми обстоятельствами. По словам Татьяны, старики плакали из-за того, что не понимали, что ждет их дальше, а молодежь переживала о своих родителях, которые остались где-то в другом районе города. Мобильная связь, интернет отсутствовал, и узнать, живы ли твои родные или дать весточку им о том, что с тобой все в порядке, не было возможности. Сама Бутенко смогла сообщить родственникам и друзьям, что их семья цела, только через сорок дней после начала боевых действий. "С каждым днем становилось все страшнее. И это напряжение, когда ты не знаешь, когда все закончится - у некоторых сдавали нервы. Что делали? Давали возможность выплакаться, использовали дыхательные техники, пели песни, читали стихи. Сочиняла сказки для детей – обо всем: про свечку и паучка, который прячется от бомбежки, про дружбу луны и солнца. Рассказывали, как будем жить, когда все закончится", - вспоминает Татьяна. Каждый вечер, по ее словам, в подвале они вспоминали стихотворение Федора Тютчева "Не рассуждай, не хлопочи", и строки, которые давали надежду : "Живя, умей все пережить: печаль, и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит — и слава Богу!". Не все подвальные жители дождались, когда все закончится. Один из мужчин получил ранение живота, и его не смогли спасти. У него осталась престарелая больная мама, которая сейчас живет с бывшими соседями по дому. После окончания боевых действий дом Татьяны и близлежащие пятиэтажки, которые практически выгорели, снесли осенью 2022 года. Сама Бутенко была ранена, пуля попала в ногу. "После ранения у меня была своя "дорога жизни" – нужно было дойти до врача на ту сторону, там принимал врач. Он остался здесь, был всю войну. Это господин Козленко, он сейчас принимает во второй поликлинике. Это святой человек: под обстрелами, под бомбежками он ходил по подвалам, спасал жизнь людей. А затем уже, когда сделали медпункт, более-менее здесь стала такая мирная жизнь, а наш район практически до июня месяца был "красной зоной", у нас еще стреляли, он в Виноградном принимал. Будучи травматологом, будучи хирургом, лечил всех, включая и собак", - вспоминает Татьяна. Будем жить, ребята! "Помогли ли сказки? Знаете, я сначала радовалась, что дети, которые были с нами в подвале, не заикаются, у них нет ночных кошмаров... Но не тут-то было. Мой младший сын перестал есть мясо. Однажды он сказал: мама, я боюсь, что если съем мясо, то вернется война. Тогда, в подвале, у нас было действительно много мяса, это же скоропортящийся продукт, его надо было съедать в первую очередь. И мы заставляли детей кушать, я говорила, если не будешь есть, у тебя не будет сил. И вот просто прошла ассоциация - война и мясо", - вспоминает Татьяна. Бутенко сейчас преподает в Приазовском техническом госуниверситете в Мариуполе психологию, основы туризма. По ее словам, последствия пережитого она видит и в своих студентах, а также пациентах, которые приходят к ней на консультации. Татьяна считает, что и спустя три года посттравматический синдром есть у многих жителей Мариуполя: люди пугаются громких звуков, у кого-то панические атаки, проблемы со сном и пищеварением. Главное, что сейчас необходимо - позволить людям выговариваться. По словам Бутенко, ей, как и ее мариупольским коллегам помогли специалисты из Петербурга, которые работают именно с психологами. "Ведь все начинается с тебя: выздоровел ты, и ты можешь помогать другим", - говорит Татьяна. Бутенко ведет по улицам Орджиникидзовского района Мариуполя, показывает, как и какие дома были восстановлены. В некоторых местах только по состоянию асфальта можно догадаться, какие события пережил город. Татьяна останавливается перед памятником "Пушке", так горожане называют мемориал в честь воинов-освободителей от фашистских захватчиков – Памятник восстановили в 2023 году. "Теперь это и наш памятный знак. Каждый год на 9 мая мы приходим сюда, это наше место встречи всех выживших в Мариуполе. Мы встречаемся здесь со своими друзьями. Тогда в мае 2022 года "Азовсталь" еще не был до конца освобожден, но 9 мая мы пришли сюда. Это был первый год, когда мы не покупали цветы, а наломали сирень, пришли сюда, сели. И говорили о том, как наши деды, прадеды выжили, и мы выжили. Будем жить, ребята!" - сказал Татьяна.* Террористическая организация, запрещена в России

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Варвара Скокшина

мариуполь, азовское море, россия, федор тютчев, вооруженные силы украины