https://ria.ru/20250531/peterburg-2020175248.html

Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес

Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес - РИА Новости, 31.05.2025

Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес

Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:30:00+03:00

2025-05-31T19:30:00+03:00

2025-05-31T19:58:00+03:00

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Лося заметили в субботу жители Фрунзенского района Петербурга. "Сегодня специалисты комитета вместе с сотрудниками МЧС оперативно отреагировали на сообщения от жителей Фрунзенского района о диком животном. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, животное было поймано и успешно возвращено в свою естественную среду обитания", - говорится в сообщении. В комитете просят жителей, заметивших диких животных в городе, сообщать об этом в мобильную экологическую дежурную службу.

https://ria.ru/20250524/losi-2018897988.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)