https://ria.ru/20250531/peterburg-2020175248.html
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес - РИА Новости, 31.05.2025
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес
Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:30:00+03:00
2025-05-31T19:30:00+03:00
2025-05-31T19:58:00+03:00
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020175901_0:1:840:473_1920x0_80_0_0_573b758b4f715d2179ad5379b24c3dbb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Лося заметили в субботу жители Фрунзенского района Петербурга. "Сегодня специалисты комитета вместе с сотрудниками МЧС оперативно отреагировали на сообщения от жителей Фрунзенского района о диком животном. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, животное было поймано и успешно возвращено в свою естественную среду обитания", - говорится в сообщении. В комитете просят жителей, заметивших диких животных в городе, сообщать об этом в мобильную экологическую дежурную службу.
https://ria.ru/20250524/losi-2018897988.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020175901_101:0:732:473_1920x0_80_0_0_967822562cd9f93046bf3787fc2ec4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес
Лося, забредшего во Фрунзенский район в Петербурге, поймали и вернули в лес