Рейтинг@Mail.ru
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 31.05.2025 (обновлено: 19:58 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020175248.html
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес - РИА Новости, 31.05.2025
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес
Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:30:00+03:00
2025-05-31T19:58:00+03:00
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020175901_0:1:840:473_1920x0_80_0_0_573b758b4f715d2179ad5379b24c3dbb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Лося заметили в субботу жители Фрунзенского района Петербурга. "Сегодня специалисты комитета вместе с сотрудниками МЧС оперативно отреагировали на сообщения от жителей Фрунзенского района о диком животном. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, животное было поймано и успешно возвращено в свою естественную среду обитания", - говорится в сообщении. В комитете просят жителей, заметивших диких животных в городе, сообщать об этом в мобильную экологическую дежурную службу.
https://ria.ru/20250524/losi-2018897988.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020175901_101:0:732:473_1920x0_80_0_0_967822562cd9f93046bf3787fc2ec4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес

Лося, забредшего во Фрунзенский район в Петербурге, поймали и вернули в лес

© ПриродоВеды/TelegramЛося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес
Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© ПриродоВеды/Telegram
Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Лося заметили в субботу жители Фрунзенского района Петербурга.
«
"Сегодня специалисты комитета вместе с сотрудниками МЧС оперативно отреагировали на сообщения от жителей Фрунзенского района о диком животном. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, животное было поймано и успешно возвращено в свою естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
В комитете просят жителей, заметивших диких животных в городе, сообщать об этом в мобильную экологическую дежурную службу.
Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В промзоне в Петербурге заметили трех лосей
24 мая, 19:42
 
Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала