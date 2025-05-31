https://ria.ru/20250531/peterburg-2020150666.html

Беглов дал старт движению транспорта по Троицкому мосту

Беглов дал старт движению транспорта по Троицкому мосту - РИА Новости, 31.05.2025

Беглов дал старт движению транспорта по Троицкому мосту

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт движению транспорта по обновленному Троицкому мосту, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:30:00+03:00

2025-05-31T16:30:00+03:00

2025-05-31T16:44:00+03:00

общество

санкт-петербург

нева (река)

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020152297_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_6fb15f4fb5f49d29b9f18d44f569a1eb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт движению транспорта по обновленному Троицкому мосту, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Губернатор Александр Беглов сегодня дал старт движению транспорта по обновленному Троицкому мосту. Первым по новым трамвайным рельсам пустили туристический трамвай", - говорится в сообщении. По словам губернатора, для удобства горожан ремонт одной из центральных переправ через Неву завершили на 4 месяца раньше срока. "Открытие Троицкого моста после ремонта – знаковое событие. Мы приложили все усилия, чтобы завершить ремонт к сезону белых ночей, в том числе к "Алым парусам", Петербургскому экономическому форуму и параду ВМФ. И эту задачу выполнили", – сказал Беглов. Он отметил, что передвижение по мосту стало комфортнее для всех - пешеходов, автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, туристов. На мосту уложены новые рельсы, что дает трамваям плавный ход и снижает шум. Губернатор отметил, что при обновлении Троицкого моста специалисты применяли передовые технологии и качественные отечественные материалы. В зоне трамвайных путей использован литой асфальт, который образует прочное, эластичное и водонепроницаемое покрытие. В частности, на мосту было уложено порядка 2,3 тысячи погонных метров новых термоупроченных рельсов с резиновым прирельсовым профилем. Сварка выполнена с использованием проверенной алюминотермитной технологии. Все это способствует повышению скорости и плавности движения трамваев и снижает шум. Также выполнено более 10 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Специалисты заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые до этого менялись в рамках реконструкции еще в 2002 году. Основной этап работ на мосту начался в феврале. В конце марта была принята новая схема дорожного движения, которая позволила сократить сроки ремонта и подготовить мост к значимым городским событиям. Беглов сообщил, что в этом году будут также отремонтированы важные для Петербурга Дворцовый и Благовещенский разводные мосты. В рамках ремонта Невского проспекта, будут обновлены Аничков, Казанский и Зеленый мосты. В планах города строительство еще пяти переправ, в настоящее время уже идет возведение Большого Смоленского моста.

https://ria.ru/20250529/lenin-2019854912.html

санкт-петербург

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, нева (река), александр беглов