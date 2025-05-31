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Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры - РИА Новости, 31.05.2025
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15:48 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020143372.html
Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры
Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры - РИА Новости, 31.05.2025
Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, избившего подростков, которые повредили дверь квартиры, где была заперта его падчерица, сообщила... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:48:00+03:00
2025-05-31T15:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, избившего подростков, которые повредили дверь квартиры, где была заперта его падчерица, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне днем семиклассница сообщила полиции Невского района, что отчим избивает ее и ее друзей в квартире на улице Бабушкина. На месте происшествия правоохранители обнаружили двух восьмиклассников со следами побоев, их госпитализировали. Также был задержан 37-летний мужчина. Как установили правоохранители, по предварительным данным, девочка попросила друзей помочь ей выбраться из квартиры, где ту заперла мать, чтобы школьница не отправилась гулять. "В тот момент, когда подростки, пытаясь открыть входную дверь в квартиру, повредили ее, с работы вернулся отчим и, обнаружив подростков, взламывающих дверь квартиры, причинил им телесные повреждения", - говорится в сообщении. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о хулиганстве. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры

Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице выбраться из квартиры

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, избившего подростков, которые повредили дверь квартиры, где была заперта его падчерица, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне днем семиклассница сообщила полиции Невского района, что отчим избивает ее и ее друзей в квартире на улице Бабушкина. На месте происшествия правоохранители обнаружили двух восьмиклассников со следами побоев, их госпитализировали. Также был задержан 37-летний мужчина.
Как установили правоохранители, по предварительным данным, девочка попросила друзей помочь ей выбраться из квартиры, где ту заперла мать, чтобы школьница не отправилась гулять. "В тот момент, когда подростки, пытаясь открыть входную дверь в квартиру, повредили ее, с работы вернулся отчим и, обнаружив подростков, взламывающих дверь квартиры, причинил им телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о хулиганстве. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.
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