https://ria.ru/20250531/peterburg-2020143372.html

Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры

Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры - РИА Новости, 31.05.2025

Петербуржец избил подростков, помогавших его падчерице сбежать из квартиры

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, избившего подростков, которые повредили дверь квартиры, где была заперта его падчерица, сообщила... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:48:00+03:00

2025-05-31T15:48:00+03:00

2025-05-31T15:48:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, избившего подростков, которые повредили дверь квартиры, где была заперта его падчерица, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне днем семиклассница сообщила полиции Невского района, что отчим избивает ее и ее друзей в квартире на улице Бабушкина. На месте происшествия правоохранители обнаружили двух восьмиклассников со следами побоев, их госпитализировали. Также был задержан 37-летний мужчина. Как установили правоохранители, по предварительным данным, девочка попросила друзей помочь ей выбраться из квартиры, где ту заперла мать, чтобы школьница не отправилась гулять. "В тот момент, когда подростки, пытаясь открыть входную дверь в квартиру, повредили ее, с работы вернулся отчим и, обнаружив подростков, взламывающих дверь квартиры, причинил им телесные повреждения", - говорится в сообщении. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о хулиганстве. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)